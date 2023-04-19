「選擇在開滿浪漫櫻花的英雄江城學習生活，是我『千挑萬選』後的決定。現在武漢已經成為了我的第二故鄉。」武漢理工大學國際經貿專業大四台生尤翰源在校內創業園中開了一家咖啡廳。課餘時間，他積極參加各類實習活動和創業大賽，鍛煉了自身能力，計劃畢業後繼續在大陸讀研、創業。

4月的武漢草長鶯飛，滿城花開，大學四年即將過去，尤翰源自豪地告訴所有人，他來武漢求學的選擇是正確的。

●赴漢求學 成為青年「創客」

2006年，尤翰源第一次來到大陸。此後的五年，他走遍了北京、上海、瀋陽、天津、成都、重慶等多個城市，在一城一鎮中感受大陸發展的一日千里。於是，尤翰源開始關注大陸各高校的招考信息，他無意間看到一條介紹武漢的視頻，感受到武漢蓬勃發展的潛力，最終選擇到武漢理工大學經濟學院就讀。

在這裡，他在眾人的關心與陪伴中很快適應，擴大了「朋友圈」。他在學習與實踐中收穫成長，提升了「硬實力」。武漢理工求真務實的學習氛圍，讓他深受感染，時刻保持著積極向上的學習態度。他主動參與軍訓歌詠比賽獲得二等獎，代表學院參加了新生杯籃球賽勇奪佳績，參與主題徵文比賽獲校級三等獎，加入院青年志願者協會投身志願服務工作獲得院級通報表揚，連續三年獲得教育部台灣學生獎學金。奮鬥和拚搏，讓尤翰源的青春之花熱烈綻放。

在這裡，他在交流與合作中萌生夢想，找到了「北極星」。深化兩岸青年交流合作，尤翰源既是參與者，也是受益者。他在一次次交流中看到青年思想碰撞後閃耀的火花，他萌生了搭建兩岸青年及文化交流平台的想法。「敢為人先」的武漢精神鼓舞了尤翰源，他開始依托學校、學院創業資源，成為了一名年輕的「創客」。

每刻咖啡。（作者提供）

2020年，他將創業想法申報了國家級大學生創新創業訓練計劃並進行立項培育；同年，他的項目獲得武漢市金銀湖杯兩岸青年創新創業大賽三等獎。隨後，依托學校金融夢工廠和創業孵化園的悉心培育，坐落在武漢理工大學南湖校區大學生創業園中的「每刻咖啡」正式開業。這家咖啡店的菜單中有許多台灣風味的小吃、果醬等餐飲，他希望能通過「每刻咖啡」與大家分享這些美食，讓大陸師生更加深入地感受和認識台灣。

「『每刻咖啡』從來都不只是一個咖啡館，而是一個可以連接兩岸學子，相互理解，激發彼此創造力的空間。」他希望這個空間可以成為一個交流的平台，讓師生可以借此機會認識更多的人，結交新的朋友，分享彼此的經驗和創意，為兩岸青年交流送上一杯醇香的咖啡。隨著來漢台灣學子數量增加，「每刻咖啡」逐漸成為了在漢台灣青年的熱門打卡地。

●搭建橋樑 助力兩岸交流

助力兩岸青年交流是尤翰源一直積極參與的事情。2021年，他陸續參加了湖北省台灣青年學生赴黃石參訪活動、在鄂台青赴福建考察活動、浙江富春山居圖合璧十週年紀念會等。在參與活動的過程中，尤翰源和其他參與者共同賡續文化根脈，感受中華文化。

回首四年求學之路，尤翰源有著一段特殊的抗疫體驗，他同在漢學生共同參與了這次全民行動。他不會忘記，親眼看到的那些以生命赴使命的最美逆行者，親耳聽到的彼此間守望相助的暖心鼓勵，親身體驗到的「一方有難、八方支援」的攜手同心。

來到英雄的城市，就是英雄的人民。

在漢學習期間，尤翰源作為代表積極參與了全國台聯第二十八屆台胞青年冬令營湖北分營、全國台灣海峽兩岸非物質文化傳承發展交流研究基地組織的「非遺所思，粽情端午——鄂台青年端午非遺交流活動」等多場兩岸青年交流活動，助力兩岸青年融合發展。

尤翰源堅持向台灣的青年人展示大陸豐富的大學生活，吸引更多的台灣青年來到武漢讀書。四年即將過去，尤翰源自豪地告訴所有人，他的選擇是正確的。兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬，是共同的精神財富。

（本文來源：《湖北日報》）