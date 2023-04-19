4月18日《紐約時報》發表了前文化部長龍應台的專文〈北京未開一槍，已給台灣社會帶來裂痕〉，裡面以親身經歷和故事，呈現台灣社會面對對岸威脅時的不同觀點和情緒，以及這種分裂帶來的負面影響。

龍應台女士的深刻文筆與人道關懷，引起國際社會真正認識到台灣人的心聲。

文中提到一個重點：與中國發生衝突的恐懼正在摧毀我們的寬容和文明，以及對我們苦心建設的民主社會的信心。

我非常認同龍應台女士的觀點，這篇文章是個警鐘，提醒我們不能陷入分裂對立泥沼，只因為政治立場不同就互相指責、攻擊，更不能因為情緒激動就盲目採取極端行動，這樣只會讓台灣更加脆弱孤立。

文章中提到37位台灣學者上個月發表反戰公開信，呼籲台北應當在中美之間尋找「中間路線」，批評美國的「軍事主義」，但他們被批評為幼稚天真且對中國過於軟弱。事實上，賴清德還指責他們怎麼可以反戰！

我認為，台灣在日益提升的兩岸壓力中，應該要如龍應台所說的「講求實際」，理性務實尋找能夠真正保障台灣安全、利益和尊嚴的方案，而非往極端的方向孤注一擲，一旦賭錯就會讓台灣進入險境。

我相信台灣人在壓力中有足夠的智慧和韌性，找到一條全面開戰之外的出路。

希望大家能夠閱讀龍應台女士的這篇文章，並放下定見，聆聽各方心聲和憂慮，在不同意見間尋求共識、互相包容，這才是延續台灣安全和繁榮的最佳方案。

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