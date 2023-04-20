有美國媒體披露，美國可能派100至200名軍人來台，拓展台灣的防衛能力。對此，台灣民意呈現正反兩極，有人認為不夠！也有民眾認為，還是要靠台灣人自己，否則會不會突然改變立場？很難說！更有人擔心，這可能只是把台灣當成棋子！也有人擔心美軍要求過嚴，台軍皮可能要繃緊些，無論如何，客觀來說，美此舉對台利弊互現，且使台壓力過於沈重，令人擔憂的是，此舉可能將中美關係及兩岸關係衝突再度推上高峰。

美軍駐台人數增多，主要目的是加強訓練台軍在戰術、武器使用方面，以作為對抗大陸的籌碼，台灣已經正式成為美國不折不扣抗中的馬前卒。美軍大規模及高調協助台軍訓練等於宣示將台灣等同烏克蘭化，將與大陸進行長期的作戰，也間接表示美軍不會替台灣打仗，必須要靠台灣自己對抗大陸，等同台美軍事一體化，台灣已經面臨準軍事狀態，即將帶來不可預知的兩岸風險。

我們必須思考，將兩岸打造成軍事敵對狀態，受害最深的難道不是兩岸民眾嗎？美國利用台灣對抗大陸，無損於美國的自身利益，卻可能造成台灣付出人力與財力的巨大成本，這對台灣難道是最好的選擇嗎？

當台灣變成烏克蘭化後，經濟無法發展，社會無法安定，只是充當強權的棋子，一旦發生軍事衝突，台灣將徹底地受到傷害，且無法回頭，因而走上軍事對抗的道路，台灣一切都將遭到很大的摧毀，這是和平主義與人道主義的挫敗，也是蔡當局愧對台灣後代子孫的明證。

美國此舉定會激起大陸強烈的反彈，這對中美關係也將產生嚴重的衝擊，兩岸關係自此將轉為軍事的強對抗，這都會造成無法改變的後果。

總之，期盼中美關係和兩岸關係回到制度化具建設性的對話空間，美國應當避免在重大問題上引起爭議；當美國積極介入台灣事務，只會加強大陸採取更大的動作，有如皮球理論般，皮球拍的越用力，反彈力道就越大，台灣要學會保護自己，不能靠別人，更不能有把美日拖下水的錯誤心態，保護台灣還是要靠台灣人自己，因為美國人一定只是輔助，可以輔助到什麼程度？會不會突然改變立場？這都很難說！

棄台論、毀台論和佈地雷說都擺在那邊，美國方面也要思考，頻打台灣牌會不會減少台灣籌碼的價值而產生彈性疲乏？美國派遣那麽多教官來台，反而會造成一些誤會，引發大陸強烈反彈，觸發美中新一波的衝突，這對美國也沒有好處，台灣也永遠不會成長，因此期盼各方都能從不同角度來辯證，考量問題才更為周全。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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