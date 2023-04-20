台北地檢署被稱為「天下第一署」，不僅偵查資源最為充沛，許多震驚全國的大案件也多由北檢辦理。在司法界，北檢檢察長的位子非常重要，也是明星檢察官向上爬的重要關卡，只有經歷扎實，或檢察體系普遍認可的檢察官方可擔任。

北檢檢察長一任6年，從「首席檢察官」改制為「檢察長」後，至今無人任滿6年，其中有半數更是少於1000天。而任期少於1000天的北檢檢察長，結果只有兩種情況，一種是升官到高檢署當檢察長，也有人直升到政務次長、司法官學院院長，但另一種就比較特殊，因為政治影響遭撤換調任。

舉例來說，北檢第16屆檢察長陳聰明，因政黨輪替遭撤換；第17屆檢察長黃世銘，因拉法葉案等案遭陳定南下令撤換；第25屆檢察長周章欽，查辦立委收賄案後調任最高檢檢察官。北檢第26屆檢察長，目前在位中的林邦樑檢察長，正遭受相同危機。

今年4月6日，立法委員游毓蘭在立法院質詢法務部政務次長蔡碧仲，關於台北地檢署偵辦新竹市長高虹安之前涉嫌的助理費案。她表示，有吹哨者透露，林邦樑檢察長不願違悖公義法理，配合度不高，無法做出貪污起訴共識，因此，法務部已內定4月底、5月初將其調職，改由欽點的法務部林錦村次長接任，再把高虹安以涉犯貪汙罪及偽造文書罪加以起訴。檢察官內部為此群情憤怒、士氣低迷。

如果游毓蘭委員收到的線報屬實，北檢林邦樑檢察長將調職的理由，恐怕就是政治因素。上一任檢察長周章欽，因為查辦立委收賄案遭到政治高層忌憚，而林邦樑檢察長，也因為不願配合特定綠營高層政治勢力起訴高虹安，將遭到撤換調任。為了維護自家政治利益，不惜破壞國家司法體制。不願姑息錯誤的台灣人，看看司法改革為何會越改越爛？最嚴重的問題不是出在制度，而是意圖破壞制度的掌權者啊！

（作者為前國立台北教育大學校長）

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