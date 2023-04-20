台北市敦化國小合唱團錄製「我們同唱一首歌」影片登上大陸春晚，遭指為中共統戰工具。市長蔣萬安命教育局調查，除要求檢討改進外，並針對校長劉建男督導不周、思慮不縝密進行懲處。

「我們同唱一首歌」乃方文山填詞，蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農等歌手演唱。對岸國台辦稱這首歌展示台灣同胞「思鄉盼團圓」，中國網友也熱烈分享；我方陸委會則稱尊重藝文創作與表現自由不受政治干預，是台灣社會向來捍衛的價值，希望國人珍惜得來不易的民主自由生活方式，拒絕配合中共對台進行統戰宣傳。

陸委會說得好！尊重藝文創作與表現自由，但又怎判斷是統戰宣傳？台北市政府又何以要干預小學生的演唱自由呢？台灣不是一向自詡為民主自由的國度？民進黨執政一直朝台獨方向推動；馬英九執政也不糾正教改課綱，導致現在年輕人離祖先愈來愈遠，但想認祖歸宗的台人還是有，怎可打壓他們對祖先的連貫？

2011年由李佑寧執導，吳興國、葉全真主演的一部劇情片｢麵引子｣，講述一名老兵被迫離開妻子和孩子到了台灣，經歷半世紀後終於與親人團聚的故事。因劇情寫實，不知感動多少海峽兩岸同胞的心。人心擋不住、祖先忘不掉，上一代的不幸為什麼還要延續到下一代？當年｢麵引子｣可以播放，憑什麼一首歌就要挨禁？

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