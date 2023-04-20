就在侯友宜19日出訪新加坡之時，新加坡總理李顯龍當日在國會參與施政方針辯論會上表示，美中兩強之間最危險的潛在衝突熱點是台灣議題。李顯龍已經點出兩岸的險峻，而侯友宜正在星國出訪所隱含的意義，就值得思索了。

侯友宜率團到新加坡訪問，市府定義此次是城市國際交流，新北市與新加坡的互動與交流，已經有了成熟與誠意地交流互動。雙方城市間地友好與互信關係，也累積了一定的基礎，這是新北市政府在城市交流的穩健與積極的成績。

侯友宜此次星國之行，除了城市交流之外，應對李顯龍「兩岸險峻」談話，提出自己的觀點與見解，藉此讓國人了解侯友宜的兩岸認知與論述。凸顯城市交流的國際輻射高度，打造侯氏的兩岸國際瞻矚，讓人民印象深刻信任之。

侯友宜一直未宣布是否參選總統，令許多人焦慮不解，厭惡他的猶豫不定與瞻前顧後之風，導致民調持續滑落難振，這是侯友宜被持續抹黑與笑罵的不利之危。

出訪前的機場行前談話，侯友宜說「新北市是台灣最大城市，不可能置身於國際外，必須創造更多條件，新北市要走出去，讓台灣被看見，進而重視中華民國。」侯由城市談及國際，繞進國家的說法，已顯露他參選總統的態度益發清楚明顯了。

李顯龍在侯友宜出行前談話指出，台灣海峽情勢緊張，各方回應行動未停，李顯龍示警，台海局勢出現誤判、意外的風險正在升高。正在星國交流的侯友宜，藉此可以學習體認做一位國家元首，在觀瞻國際局勢與區域重要事態的關切重點與聚焦高度，這是侯友宜出訪重要的學習範式。

而侯友宜抵星前，李顯龍提到，新加坡和中國是好朋友，和台灣也是老朋友。星國奉行其「一個中國」政策，持續支持兩岸關係和平發展。這正是侯友宜可以就此領略兩岸關係眉角與要點所在，此行意義非凡豐厚。

侯友宜還在星國出訪，而當前侯參選總統與否最大的問題還在於，他仍未擺脫戰略自主的窠臼，此行若能就此領悟精義，星國城市交流地意義，自然高度與格局就不言可喻了。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員）

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