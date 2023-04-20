民眾黨的柯文哲，以「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」，區隔他們與民進黨、國民黨兩岸對策的不同，重點在於「不求戰」，也就是以「和平」為最高的信念，其實這是全台民眾共同的心聲。但民進黨大吃其豆腐，認為柯文哲與其同調，事實上，民進黨所有的舉措，都是朝著「戰爭」方向靠攏的，強調的是「備戰」，也就是不惜玉石俱焚，準備全民動員，打一場轟轟烈烈的台灣保衛戰了。

「備戰」當然需要有強大的武力，故此不惜代價，拉攏美國，以求取獲得各種武器，最近美國派遣200多位的訓練教官來台，準備教導國軍作城鎮戰、生化戰，今年5月，更將有25家美國軍火商來台商討武器採購事宜，正緣由於此。

更遑論民進黨在「反中抗中」的觀念支撐下，不斷以各種或明或暗的方式，譏諷、刺激，甚至挑釁對岸，從來只有惡言相向，凡有利於台灣的，則貶之為「統戰」，而稍有不利於台灣的，則只從政治角度予以批判、抵制，分明兩岸經濟、文化交流頻繁，卻將對岸視同深仇大敵。如此舉措，柯文哲批判其為「仇恨動員」，才真是一針見血之論。

民進黨究竟是想「避戰」還是「求戰」？他們擅長於玩文字遊戲，將柯文哲本義是「作戰的準備」的「備戰」，曲解成「準備作戰」，失之毫釐，當然就差之千里了。這不但柯文哲看得出來，相信也是有很多人看得出來的。

可怪的是，柯文哲言論一出，民進黨就引以為同道，而被批評為「畏戰」的國民黨，卻隻言未發，彷彿坐實了就是「畏戰」的事實。國民黨其實真的是「畏戰」的，因「畏戰」，故而想「避戰」，這也是馬英九會重申「九二共識」的關鍵所在。但是，國民黨內似乎並未有共識，因此，其保持緘默，也在情理之中。但是，這個問題卻是迴避不了的，國民黨無論如何也該有個表態。

柯文哲強調的「作戰的準備」，正是《孫子兵法》中「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的策略，但是，究竟台灣應該有何種的「準備」、應該「準備到什麼程度」，以及更重要的，如何才能有充分的準備？這一問題，柯文哲並沒有提出具體的方案，恐怕在未來是必須提出對策的。

（作者為退休大學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※