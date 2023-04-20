我很希望台北的政客，可以到台灣中南部鄉下的廟口，去聽聽底層的老百姓是怎麼談論台灣局勢和美、中關係。

清明節回鄉掃墓，我照例去媽祖廟拜拜，隨口問起台灣會不會戰爭，得到的回答居然是：「這是美國人，用別人的拳頭拇舂石獅。他們當台灣人真的這麼傻，都看不懂嗎？」

「用別人的拳頭拇舂石獅」是一句老台語，意指用別人的拳頭去擊打石獅子，自己的手不會痛，比喻借用別人的力量，來圖謀自己的利益。

我感到興味，再問，這什麼意思？

中部人說話倒是挺直接：美國人想要對付中國，那就直接去開戰吧，美國人不是西部牛仔嗎？兩個人拿槍，去荒野大決鬥，誰死誰活，就兩個人的事。幹麻拿台灣人的拳頭，去打大陸那一隻石獅子，叫台灣人去送死，這叫做「用別人的拳頭拇舂石獅」「別人的囝仔死未了」。美國人才是真正的得利者。

和台北那些整天叫著武裝台灣、青年上戰場的中老年台派不同，中南部的鄉下人倒是挺實在，一句話就點破美國謀略。

比起台北那些「疑美」「反美」的煙霧彈，還要幫反對者戴意識形態的紅帽子，其實中南部的鄉下老百姓早就看破手腳。真相就是美國要維持世界第一的霸權，所以打擊崛起的中國；美國要打擊中國也沒有問題，但你們兩個強權，自己去打呀，幹嘛拉台灣當那個傻瓜的拳頭拇，去舂一隻石獅子。

美國和民進黨想騙台灣老百姓，說因為中國大陸要攻打台灣，所以，台灣只有武裝起來，不然會被統一。但老百姓的大白話卻是：想挑起戰爭的是美國，美國想製造另一個烏克蘭，利用台灣搞台獨，刺激中共底線，挑起兩岸戰爭，就有制裁中國，壓制中國的理由。甚至把中國所有外匯存底沒收。一如凍結沒收了俄羅斯國家和個人在美國、歐洲的存款、房產，乃至於遊艇。

坦白說，台灣老百姓是很「現實主義」的。400年來幾度政權輪替，荷蘭、鄭成功、清朝、日本、國民政府，這些政權來來去去，堅持作戰的人，往往最先犧牲，存活下來的，卻是鹿港辜家、屏東蘇家，這些機會主義者。即使二二八的時候，別忘了有多少日本時代的殖民政府走狗，收買國府官員，出賣二二八反抗者，才會讓剛剛上岸、根本不認識什麼人的21師，知道要去抓誰，去哪裡抓人。可憐的是那些被誤殺的人。如果有一天台灣政權再輪替，這種現象會少嗎？那些天天喊戰爭口號的人，多的是戒嚴時代靠國民黨栽培的機會主義者，蔡英文不正是這樣的人？他們會不會是第一個去站在港口拿紅旗的人呢？

台灣鄉下人早已看透了，美國人玩「用別人的拳頭拇舂石獅」，台灣人不必去當那個拳頭拇。至於民進黨現在不談統獨問題，要談的是兩岸的民主與獨裁之爭，那老百姓只有一句話：既然這樣，你幹嘛不把台獨黨綱拿掉？

（作者為自由作家）

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