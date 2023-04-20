美國媒體報導拜登政府打算大舉派遣美軍來台協訓軍隊作戰；美國共和黨有意角逐總統提名的拉馬斯瓦米近日大放厥詞，建議美國步槍協會（NRA）在台灣開設分支機構，讓每個台灣家庭都能擁有一把槍，以抵禦中共「入侵」，獲得台下如雷掌聲。對美國不斷餵食台灣軍火武器上了癮的蔡政府，此刻是憂、是喜？是正常防衛，還是窮兵黷武？

美國兩大政黨鷹派政客，受到蔡政府上綱「抗中保台」無比的鼓舞，不僅僅川普、拜登批准了20批次軍售台灣，而且蔡政府還先後頒贈美國前國務卿蓬佩奧、前白宮國家安全顧問歐布萊恩「特種大綬景星勳章」。前者卸任後愛打「抗中」台灣牌；後者狂言「若中共武統美國將炸毀台積電」、「百萬台人手拿AK-47護台」。

歐布萊恩AK-47論，和拉馬斯瓦米擁槍論，可以嚇阻中共攻台的邏輯相同。不過如果我們理性對比美國社會層出不窮的校園槍殺事件，美國總統頻頻向死傷者、死難者家屬哀悼，應該了解「武器氾濫絕非好事」，「以暴制暴」絕對是墮入無間輪迴的災難。

當歐布萊恩嘴巴說的是俄羅斯的AK-47，而不是美國貨M-16，我們很難想像這位前美國高官的心中，台灣是否只是一個可以被犧牲的第三世界國家，就像對待阿富汗戰場、烏克蘭戰場一樣，台灣人民個個像黑熊勇士、保鄉神射手，手持AK-47……和阿富汗、烏克蘭經歷戰火洗禮的下場一樣，家庭破碎、家園被毀、難民漂流。

2015年馬英九總統頒發「特種大綬景星勳章」給予前白宮國安會亞洲資深主任麥艾文，感謝其肯定「馬習會」對於亞洲區域和平的貢獻；近期，卸任總統的馬英九為台海和平走訪一趟大陸，緩和現任總統蔡英文日漸兵凶戰危的兩岸關係。台海並無非戰不可的理由，和平未到最後關頭，絕不能輕言放棄，兩岸皆然！

反思，蔡政府贈勳給「支持百萬台灣人拿起AK-47」的美國鷹派政客，這就顛覆我們對於追求和平是普世價值的認知，諾貝爾和平獎從不曾給予滿口拿槍吆喝戰爭之人，為什麼蔡政府可以贈勳這樣的人，還可以美化「抗中不保台」的戰爭罪惡？

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