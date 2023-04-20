此次「中國大陸行」雖不是第一次踏上中國大陸，但內心還是無比「期待」而又「緊張」。「期待」的是跟著馬前總統出訪中國大陸，可以看到不一樣的高度；「緊張」是因為將與大學的學術交流，覺得平日所學還有待精進，另一方面也因島內民眾對內地不熟悉，對於「去中國大陸」，還是抱持著恐慌與負面態度。在返台回歸日常生活、沈澱些時日後，我對此行產生了更多想法：首先是正常交流，其次是兩岸關係與他國案例比較，最後是近日島內輿論。

首先，「正常交流」就是秉持平常心，互相交換意見。赴陸頭幾天，因為與接待人員不甚熟悉，彼此都提防著，自己的心情也異常地焦慮，不知道在每日吃飯聚餐時該和同席陸方人員「聊」些什麼。這可能便是雙方不往來、不互信的「最佳體現」。當然這或許也是因為雙方身分和工作特性等因素，許多事情不宜直接討論。但在一次晚宴上有所「突破」的嘗試從智慧城市和科技技術面切入，討論內地的發展。後來慢慢的找到共通點後，就更好交流溝通。

還記得有次，對方本科是學政治的，與我的專業背景相同，我們先討論中國大陸製造業發展和當地的政府政策，接著對方更進一步主動提及曾到歐洲考察的經驗。我們討論了氣候、洋流，以及不同的城市特色。這讓我再次了解到，在做兩岸事務時，具備宏觀國際視野的必要性。

第二，兩岸關係其實不只是單純的區域關係。一旦發生衝突，對國際影響甚鉅。去年發生的俄烏戰爭，導致全球糧食短缺。綜觀烏克蘭內部有近一半人口是俄裔，這使雙方有更多的「實質連繫」，難以從情感和血緣上直接切割。無論是歷史脈絡下的蘇聯衛星國，抑或國內政治的親歐與親俄左右派，都無法忽視，也無法負起戰爭發生的責任。在討論兩岸關係時，人們喜於拿越南、東西德、南北韓等國際上曾經（或仍在）分裂的國家，來做比較分析。越南為冷戰時期的代理人戰爭；德國在國家分裂、國際法人資格的「全部繼承」後，東德併入西德，消失其國際人格，而西德作為繼承國，領土增加但國際法人格不變；南北韓至今未統一，也是國際角力的具體呈現，美國在南韓有軍事基地，自不會希望兩韓統一。另外，統一的韓國，其總產值對東亞的區域經濟帶來的經濟實體上競爭，恐怕也會是日本所不樂見。

而回到兩岸，台灣跟中國大陸關係的複雜與上述任一案例皆不相同，無法直接套用。中華民國政府於1949年播遷來台，兩岸在血緣、文化、語言都有著極高的相似性。但分離多年，該怎樣處理，未來尚有許多功課。

最後，兩岸關係的癥結點，在於台灣人對自由民主價值的認同與堅持。參考前幾日的Taipei Times、自由時報、聯合報可見，報導中台灣的民眾對「統一」之所以擔心，是害怕我們的自由民主將不復存在，言論亦將受到管制。在加深兩岸彼此認識、交流的同時，也須重視台灣整體民意的擔憂，老百姓想要的只是安居樂業。只要基本需求滿足了，對於思想和意識形態並不會如此執著。再者，雙方事務應透過直接溝通，才能有效地解決問題，第三方的介入因基於其國家利益的考量下，並不會進行通盤的考量。

此趟赴陸的最大收穫，就是對兩岸關係的重新思考。起初，我一直以為自己曾在中國大陸有生活經驗，就是「了解中國大陸」。但是在看到他們負責實務的領導階層，實際所顧及之層面和「關係」處理的豐富經驗，讓我看到了不同高度及深度。這次有幸看到了這些不一樣的一面，能對兩岸事務在未來決策下，可以「做些什麼」有更好的見地、發想。此篇以馬前總統常呼之在口的「兩岸要避戰、要謀和」為結，希望在未來雙方的多層次深化交流，可以擦出不一樣的火花。【袁筱婷 / 國立政治大學亞太研究英語碩士學位學程(IMAS)學生】

（本文來源：奔騰思潮）