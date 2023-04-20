小時候跟著大人聽英文歌曲，歌詞懵懂無知，憑旋律想像倒也不太離譜，譬如〈生死戀〉一聽就知道是愛到死去活來；不過行雲流水的〈給約翰的一封信〉，長大以後才發現是兵變的分手信。進入國中，父親鼓勵好好學英文，說以後可以讀很多西部小說。高中3年彰化、台中通車，火車上就是背單字。

大學4年免不了盜版的原文教科書，雖然不一定有趣，卻是規規矩矩按照進度讀完，當作是在訓練英文；意猶未足，除了訂《新聞週刊》，有空還騎腳踏車到美新處看報刊。當兵除了構工操練，念英文打發時間。退伍四處求職碰壁，終於被錄取翻譯藝術百科全書，又進入中廣編譯外電，從此靠英文吃飯。

英文更是吸收知識的利器。到美國唸書，就語言學習過程「聽說讀寫」，留學生閱讀能力比較強、寫報告中規中矩；劉錫炳的《比較英文法》一直帶在身邊，美國老師調侃說可以教美國人文法了。聽力有電視長片的經驗，筆記無大礙。參與占相當評分比重，起初必須先大腦走一遍，鼓起勇氣舉手難免慢半拍。

回國多年，原本每年會到美國參加國際研究學會年會發表論文，順便探望師長。至於國際和平研究學會的雙年會，我通常準備兩篇，一是為了申請國科會補助機票的幽靈論文，夾帶的則是想要呈現台灣的另類觀點。先前往生的淡江同事陳一新舉辦國際研討會，一定找我塗鴉，自當樂於配合，也防止英文生鏽。

其實在國內使用英文的機會不多，過去台獨聯盟有講英文的外賓，筆者權充翻譯工具；達賴喇嘛的哥哥來訪，我陪著四處參訪、受訪。儘管專攻外交決策，因為生性靦腆，人多的場合儘量避免；外館請益或外媒邀訪，喝咖啡還可以，不失國格就好，英文勉強應付，最高段的還奉承「你的英文比我的中文好」！

我有幾年濫竽充數擔任加拿大研究學會理事長，每年到渥太華交流，各國學者的英語馬馬虎虎；有一回到布魯塞爾參加歐盟研究學會年會，10多種語言同步翻譯，儼然就是歐盟會議翻版，講英文的是少數，不敢臭屁。

蔡英文政府吶喊「2030雙語國家」、推動英語為官方語言，問題是講英語未必代表國際化。實事求是，各行各業應該都有專業語言人才培養，沒有必要勞民傷財「全民皆英」。國家政策不該偏廢，就觀光產業而言，日、韓、東協國家語言應該是重點；墨西哥的台商抱怨，找不到西語的台幹。

美國打敗西班牙取得菲律賓，接下來就是派人同化，日本殖民台灣亦然。新加坡跟印度以英語為官方語言，那是在多元族群下的不得已作法，我們不是英美的前殖民地，何必東施效顰？又不是大家都要移民，英文太道地反而是自卑心態內化的表徵，彷彿日本時代念高女的忸怩作態。

其實，除非是由幼兒園到大學全英文學校，否則沒有英文環境，徒呼浸淫罔然。最不可思議的是大學強調全英文教學，老師跟學生的英文都不怎麼樣，學習效果可想而知。走筆至此，我必須要感謝我所有的英文老師，特別是吳梨雪、李德馨、朱正華。

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）