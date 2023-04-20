民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚痛批台北市教育局放任敦化國小合唱團唱〈我們同唱一首歌〉，讓影片被剪接進福建春晚節目，成為大陸統戰的工具。時代力量立委陳椒華質詢教育部長潘文忠，指康軒出版社國中生物課本以「土豆」稱呼馬鈴薯，非常不妥，潘文忠當場要求出版社修訂。

台灣流行音樂 傳唱大陸

「敦化國小合唱團事件」經台北市教育局調查，認定校方有3項行政缺失，除要求檢討改進外，並懲處校長劉建男；康軒出版社立即道歉，表示會修訂內容，依規定送審。很明顯，這兩起事件最終都被認定是犯了錯，但敦化國小合唱團和康軒出版社真的錯了嗎？

〈我們同唱一首歌〉是台灣知名作詞人方文山的創作，2022年推出時曾遭到民進黨抨擊。當時方文山表示，作這首歌是為了緩和兩岸緊張關係。民進黨和陸委會認定這是一首統戰歌曲，但為什麼一定是大陸統戰台灣呢？歌詞運用台灣人熟悉的語境，如「愛拚才有好名聲」等，難道不能是台灣流行文化對大陸的統戰嗎？

事實上，從上個世紀70年代以降，台灣流行音樂就已飄揚在大陸的各個角落，從「白天聽老鄧（鄧小平），晚上聽小鄧（鄧麗君）」這句流行語就可知，大陸民眾多麼喜愛鄧麗君的歌曲；而後台灣的校園民歌及流行歌曲等，更是一波波成為大陸民眾生活中不可或缺的精神糧食，甚至成為孕育大陸流行音樂的養分。

有專家統計，全球華語音樂80%是由台灣音樂人創作，台灣流行音樂曾如繁花盛開、精采多元，然而，如今一個國小合唱團唱一首台灣音樂人作的歌，就好像可以搞垮台灣了，台灣怎麼會變得如此脆弱沒有自信？

更何況，儘管陸委會建議台灣藝人不要唱〈我們同唱一首歌〉，或許官方也不希望台灣有學校的合唱團演唱，但這首歌終究不是禁歌，綠營再不喜歡，任何人都還是有演唱的自由。台北市教育局不站在保護學校的立場向市議員據理力爭，反而跟著輿論風向處分敦化國小校長，可惡又可嘆。

綠營政客霸凌 肆無忌憚

最可笑的是陸委會，一方面強調「尊重藝文創作與表現自由、藝文創作表演者不應受到政治干預」，一方面又要求音樂人「拒絕配合中共對台進行統戰宣傳，共同維護國家的主權與尊嚴」。一首談到兩岸共同淵源的歌曲，究竟會如何傷害國家的主權和尊嚴？陸委會豈止是小題大作，根本就是對創作者羅織罪名，讓台灣回到了戒嚴時期的威權與肅殺。

至於康軒版教科書之所以提到土豆，用意是在提醒同一種東西（馬鈴薯）若有不同的名字，就可能造成溝通的困難，所以科學界的標準命名非常重要，並不是在告訴讀者馬鈴薯的名字就叫土豆！民代為搏版面不明就裡，潘文忠身為教育部長，竟也跟著起鬨，還逼著業者認錯、修改，這才是對教育和創意最大的戕害。

蔡政府斥責台灣的國小登上大陸春晚是被統戰，台灣藝人周子瑜以韓團成員的身分參加日本紅白大賽，卻被吹捧為台灣之光，同樣都是歲末表演節目，為什麼會有這麼大的差別待遇？關鍵就在於經過蔡政府幾年來的洗腦，台灣社會已變得逢中必反、逢日必舔；此外，當綠營政客和綠媒攻擊敦化國小和康軒時，幾乎不見願意站出來以公平、理性態度聲援被「霸凌」者的聲音，教育單位甚至還跟著落井下石。

渲染仇中意識，不但磨損兩岸善意，也使得彼此的距離愈來愈遠、敵意螺旋不斷上升，這對台灣有什麼益處呢？文化是生活的底蘊，交流才能減少誤會與惡意，期盼台灣社會不要再成為類似事件的幫凶，也不要冷漠以對，讓受害人單打獨鬥的後果會讓執政者更肆無忌憚打壓異己，那將會讓台灣的文化萎縮成一言堂，失去活力與能量！