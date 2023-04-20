關於台灣的現狀，許多人都是不滿的。美國人最不滿。不滿台灣軍火買得不夠。不滿台灣沒有人人有槍。

對於台灣的未來，美國比台灣人有更清楚的計畫。必須從政府到民間，家家戶戶都是軍火庫，人人手上幾支槍。

美國白宮前安全顧問歐布萊恩3月來台灣，公開說：「如果台灣有幾百萬人都有AK47步槍，就可以嚇阻中共。」

拉馬斯瓦米正在爭取美國共和黨總統提名。他當然要蹭台灣話題。在造勢大會上，他建議美國步槍協會，在台灣開分支機構，好讓每個台灣家庭都擁有槍。還對台灣喊話：「台灣我來了！」

美國步槍協會，是美國遊說能力最強，對國會議員掌控力最強的組織。也是共和黨的最大金主之一。沒有人敢得罪。美國槍枝之所以氾濫到無解，步槍協會釋最大「功臣」。

美國人隨時可以買到的，可不只是步槍、手槍。自動、半自動步槍，以及各類軍火，人均可得。

如今步槍協會注意到台灣這塊寶地了。共和黨政客一再開口要台灣人人擁槍。接下來就是要台灣修法開放槍枝，然後恭迎美國步槍協會來台灣賣槍了。

美國對台灣的部署，早就已經開始了。台灣政壇，有沒有人真的敢反對美國對台灣的計畫？

美國承認現在有幾百名現役軍隊，在台灣「指導」台灣軍隊訓練。美國政客，幫美國軍火商賣軍火給政府。

現在，還要讓台灣人，可以輕鬆方便買到槍。這，就是台灣的未來。今日美國，明日台灣。（作者為作家）

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