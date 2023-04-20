立法院交通委員會日前要求NCC主委陳耀祥進行「鏡電視申設及營運管理問題」專案報告，但卻引發在野黨立委連番炮轟，重批NCC怠惰卸責又包庇。NCC向立法院提出兩份報告，一份是公開的，而另一份是以密件形式提出，因為NCC認為部分內容涉及跨部會調查的機密文件。然而，在野黨立委卻認為兩份報告內容差距不大，NCC並沒有對各界質疑的重大爭議點做出詳細調查。

時代力量立委陳椒華以臨時提案要求NCC退回密件報告，國民黨黨團總召曾銘宗重批NCC簡直藐視國會，要求鏡電視撤照、陳耀祥下台，而民眾黨立委陳琬惠也另行召開記者會表示，陳耀祥明顯不適任，應該自行請辭。不過，民進黨在完全執政的優勢下，用人數優勢讓臨時提案不過關，NCC就在自家人的護航下順利過關脫身。

鏡電視從去年取得有線電視新聞台執照至今，其所引發的各種後續爭議已延燒了1年，交通委員會也多次要求NCC對該案提出調查報告。照理說，不管是附款的執行狀況、增資情形、內部董事爭議，甚至是鏡電視最期盼的有線電視上架案，如果NCC認真地查了又查，交給立法院的報告不至於被嫌棄到這種程度，而陳耀祥面對立委質詢若據實以告，也不會支吾其詞得讓立委諸公暴跳如雷。NCC究竟是怎麼了？連一個鏡電視的案子都辦不了嗎？

去年12月底，NCC也曾提出一份「鏡電視申設及開播後爭議之處理與調查結果」的報告給立法院，針對鏡電視是否有陸資問題、前董事長裴偉任內財務管理、人事更迭等爭議提出調查說明。不意外的是，NCC以僅僅5頁且「查無疑義」的內容回覆給立法院，當然再度引爆立委怒火。其實，這1年多來，舉凡是跟鏡電視有關的爭議調查，NCC的回覆幾乎都是回答「依法辦理」、「尊重程序」，順便提醒大眾要尊重獨立機關行使職權的空間。

可是，1年多過去了，鏡電視申設案還是疑雲重重，而有線電視上架案也因為申設案擺不平，根本是一拖再拖。換句話說，如果NCC沒辦法釐清外界對鏡電視案的種種猜測，上架案根本遙遙無期。這樣的結果只是讓鏡電視不斷地燒資金且無法回收，未來可能會影響員工權益，這根本就是一場泥巴仗，等著坐享漁翁之利的藏鏡人應該好好三思。

不過，事已至此，顯示NCC可能真的沒有處理鏡電視案的能力，因為連基本的調查報告都寫不好，才會讓整個案子歹戲拖棚。既然如此，該是時候發揮「行政一體」的原則了。也就是說，雖然NCC是獨立機關，但大法官釋憲已明示NCC需遵守行政一體的原則，行政院還是能進行指揮監督，且行政院長亦有將NCC主委停職的權力。

行政院長陳建仁對被列為《刑法》瀆職罪被告的陳耀祥難道沒有任何意見嗎？不怕失格的閣員拖累「溫暖堅韌內閣」嗎？也是時候了，NCC辦不了的，行政院該出來扛了！

（作者為國家政策研究基金會永續組副研究員）