晚清著名小說《官場現形記》揭露封建官僚乖張荒謬、官場上黑暗腐敗、忝不知恥的各種行徑；即使到了民主時代今日的台灣官場，更有像NCC這樣打著「獨立」機關的名號，披著所謂學者的外衣，幹的卻是完全違背學術、踐踏專業、箝制新聞與言論自由，甘為執政黨鷹犬打手的醜惡奇觀！

最近只要打開媒體，很難不看到跨黨派的在野立委頻頻炮轟NCC，要求主委陳耀祥下台的新聞，這不是非要找陳耀祥的麻煩，而是NCC所幹過的爛事、糗事、髒事已經罄竹難書，實在讓人看不下去了。

兩年多前，配合民進黨政府的政治需求，陳耀祥將中天新聞台惡性撤照，創下民主國家公然打壓言論自由、關閉媒體的國際級醜聞；這1年來，在他主導下的NCC濫權裁罰中天新聞台的案件，已遭法院連續10次判決敗訴打臉。

一連串的民調都顯示，陳耀祥在內閣首長的聲望總是敬陪末座，超過7成以上的民意認為他應該下台。現在因鏡電視申設案過程的種種爭議，陳耀祥又被北檢列為被告，創下政務官的先例，但他照樣既不迴避鏡電視審查案，也不下台。

NCC這2年多來未發生的重大爭議，只要任何一個都足以讓政務官知恥下台，何況是數案併發！但陳耀祥不下台就是不下台，民進黨政府也照挺到底；說白了，不外乎NCC已經被民進黨玩殘了，陳若下台，有哪個稍有廉恥的學者或政客願意來接這個見不得人的燙手山芋？倒不如留著陳繼續吸引在野黨的火力當犧牲打。

有道是死豬不怕開水燙，人不要臉、天下無敵，除非民進黨整個下架，否則根本別想陳耀祥會下台。