民進黨總統參選人賴清德大談和平保台，主張兩岸要交流合作、諒解和解，但民進黨政府與綠營側翼一唱一和，前腳圍攻台北敦化國小學生合唱〈我們同唱一首歌〉，後腳指責中學課本將「馬鈴薯」稱為「土豆」，瞬間把賴清德的善意一掃而空。當民進黨高舉「統戰」大棒亂揮，殊不知遲早會「捅」到自己身上。

揮舞統戰大棒傷自己

暫且不談兩岸文化交流、心靈契合這種「高高在上」的話題，僅僅對照民進黨自己人對待大陸文化、用語的表現，綠色雙標的嘴臉就已經令人嗤之以鼻。最抗中的蘇貞昌曾把大陸官話「接地氣」掛在嘴邊，蘇幕僚更是模仿大陸抖音風格宣傳政績，「辣台妹」蔡總統的有篇手書通篇是簡體字。民進黨卻指責抖音「危害國安」，揪住國民黨縣市文宣中的一個字緊咬不放。還有林楚茵在議場偷偷看愛奇藝影片、一眾民進黨高官愛看大陸宮鬥劇，數不勝數。

民進黨的反中，向來是先畫靶、再射箭，說是「小鼻子小眼睛」遠不夠，用「小人之心」或許更加妥適。這次陸委會批〈我們同唱一首歌〉是中共對我青少年的統戰。但諷刺的是，25年前的1998年10月，海基會董事長辜振甫訪問大陸時，在北京長安大戲院演唱京劇《洪洋洞》，而蔡英文總統、陸委會副主委詹志宏正是當時訪問團成員。如果按此標準，辜振甫在對岸「同唱一首歌」豈不是「涉嫌觸法」的統戰樣板了嗎？

先拋開任何優劣、高低的價值評判，台灣人說話更多源於正統國文，更雅、更文言，大陸用語更多來自北方鄉土，更通俗易懂、朗朗上口，雙方語言文化都有吸引彼此的部分。尤其是兩岸交流進入網路時代後，用語相互影響早就習以為常，不少台灣常用詞，因為兩岸政治性交流、互動，成功「統戰」影響大陸。比如，2005年連戰破冰訪陸達成「兩岸和平發展共同願景」，此後「願景」才在大陸流行起來；再如，最近疫後大陸各地官媒、官方高喊「拚經濟」，而這個詞恰好是來自台灣的選舉政治。

舉個最新近的例子，台獨覺青、綠營側翼最力挺的立委林靜儀，不久前在臉書發文諷刺大陸「蔡麥會」後制裁，她語帶輕蔑地用了「哈哈哈哈哈救命」作為回應。如果是普通民眾，一定會對這裡突然出現的「救命」一頭霧水，但只要熟悉大陸網路媒體，特別是許多女生熱衷的「小紅書」，自然會心一笑。因為這兩年「救命」突然被大陸女生賦予表達驚訝、感歎的意涵，成為網路流行語。不妨大膽推測，林靜儀委員或者幫她撰文的小編，十有八九是小紅書的隱形愛好者，圍攻「土豆」的側翼們要不要去檢討一下呢？

打壓文化交流埋隱憂

兩岸交流被政治化上綱上線，實在令人反感，但荒誕劇重複一遍又一遍，民進黨就淪為唾面自乾的孔乙己，變成眾人圍觀恥笑的對象。不過，值得欣慰的是，儘管這些年兩岸關係兵凶戰危，統獨網路民粹屢屢對撞，卻仍然無法阻擋兩岸文化交流感動人心、治愈傷痕的深層次力量。此刻正值上海封城一周年，一年前當對岸民眾因疫情感到失望、困頓的時候，1980年代的台灣金曲《明天會更好》突然在對岸重新爆紅，讓無數大陸民眾維持對生活的希望。

蔡政府任內推動兩岸文化交流事務，可謂成事不足敗事有餘。中華文化總會雖然未敢更名，但「中華」二字的精神內涵早就煙消雲散，金馬獎很快變成台獨麥克風，形同親手把台灣軟實力的招牌砸爛，故宮更是幾經負面風波。如今，蔡政府的陸委會、教育部採取政治干預的粗暴做法，打壓兩岸文化交流以及自然互通與融合，表面看只是政策錯誤的選擇問題，實質的巨大隱憂不止於此。

綠營嘲諷大陸的年輕網民是「小粉紅」，但以馬前總統此次登陸為觀察點，網路上仇台小粉紅指責馬英九是「暗獨」，看似人多勢眾，卻在大陸真實社會根本消失不見，而且大陸官方完全不受小粉紅影響。反觀，民進黨政府遇到兩岸議題就被「小粉綠」綁架，而且這些「小粉綠」很有可能私下和小粉紅一樣，都愛用小紅書、抖音。這樣的執政黨，這樣的政府，還有什麼指望可言！