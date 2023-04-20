自中國大陸商務部12日公告，將就台灣2455項產品進行貿易壁壘調查至今，已逾1周的時間，蔡政府相關官員卻顯然還是一片混沌，無法提出有效的因應之道，令人擔心，未來若大陸真的在調查後進一步將《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）停止，台灣產業乃至經濟將蒙受重大損失，蔡政府有對策了嗎？

面對大陸貿易壁壘的調查，經濟部長王美花自從在立法院一問三不知後，就消音了，不知她是不是因為不敢面這個問題，所以乾脆逃之夭夭；而向來動不動就說要狀告WTO的農委會主委陳吉仲，這回一反常態，不再理直氣壯說要到WTO去討公道，因為大陸這次就是透過WTO通知蔡政府，要針對台灣對大陸的貿易障礙進行調查，如今WTO真的介入兩岸貿易了，陳吉仲只能閉嘴不敢信口雌黃了。

不過，身為農業最高主管，陳吉仲倒是比王美花有「責任感」多了，至少他沒有閃躲這個問題。陳吉仲非常勇敢地表示，「我們當然也有所準備」，不但如此，陳吉仲還化身行政院長，代替各部會回應說，其實「各部會都會做充足的準備。」真是胸有成竹、豪氣干雲啊！

從過往台灣的鳳梨、釋迦、石斑魚等遭大陸暫停進口的經驗看來，陳吉仲的所謂有所準備應該是指，第一，已經和教育部、國防部談好，大陸禁一個，學生和國軍就加菜一個，直到「班班ECFA」，兵來將擋，農委會沒在怕的；第二，已和總統蔡英文講好，一旦ECFA真的沒了，農委會就會大撒幣，大陸停一個，農委會就補助一個，直到把ECFA的洞補好補滿。反正我們政府很有錢，能用錢解決的就不會是問題，大家不必太緊張。

其實蔡政府之所以能夠如此老神在在，關鍵是陸委會邱太三所說的話：「ECFA實施以來對兩岸均有利，中止將造成雙方損失及破壞兩岸關係。」意思是諒老共也不敢任意叫停ECFA，否則他們豈不就虧大了。

任何貿易協議當然都是雙方互蒙其利，重點是兩岸ECFA是明顯的不對等協議。自ECFA生效以來，台灣減免的關稅累計已逾2700億台幣，大陸則節省了240億台幣，不到台灣的1/10。北京讓利如此明顯，一旦ECFA不再，兩岸誰受到的傷害會比較大？邱太三不會算不出來吧！

面對ECFA可能受到影響，行政院代理發言人羅秉成的反應堪稱最為經典。他說「大家不必自亂陣腳或過度揣測。」可見他也承認，ECFA是有利於台灣的好事，否則就不會有「自亂陣腳」之說。羅秉成提醒大家不應該有負面思考，要相信政府的領導。

問題是，這個政府值得信任嗎？大陸已三番兩次暫停某些台灣農漁產品輸入，這次又要大規模全面調查台灣的貿易壁壘，且訴諸WTO、一副公事公辦的態度，產業界自然會憂心接著ECFA可能出現變數。這不是台灣產業界自亂陣腳，而是因為民進黨政府一方面稱ECFA是糖衣毒藥，一方面又巴著不放，口嫌體正直，後知後覺未提出因應之道，陷台灣產業於風險中，才會讓大家如此不安。

（作者為作家）