隨著中美博弈越演越烈，台海的火藥味也越來越濃，不少國家都預感到一件事，那就是戰爭或許真的快來了。印尼《羅盤報》的報導，印尼外交部官員努格拉哈在日前表示，鑒於台海局勢持續緊張，印尼政府已經計畫為35萬在台灣工作的印尼外勞制定「撤僑計畫」，台灣全線缺工問題恐雪上加霜！

《羅盤報》指出，因為目前在台灣務工的印尼人高達35萬，假如台海爆發戰爭，撤離這35萬印尼人將是極其複雜的工作，所以印尼政府必須提前做好預案，與之相比，2022年俄烏衝突爆發，那時候在烏克蘭的印尼人不到1000人，撤離工作就相對簡單很多。

坦率地講，不到萬不得已，相信印尼政府不會大規模撤僑，畢竟這是牽一髮而動全身的大事，尤其台灣對印尼而言相當重要。根據資料顯示，2021年印尼對外貿易金額為2280億美元，其中台灣就占超過三分之一，高達830億美元，相當於印尼2021年GDP的7%。除此之外，35萬為數眾多的印尼人在台灣務工，每年能為印尼創造高額的外匯儲備。

之所以詳細陳述這些資料，是想說明一點，那就是印尼政府或許是預判到台海局勢惡化的可能性，並且這種可能性還很大，才會籌備「撤僑計畫」，以此保護國民安全。值得注意的是，進行類似計畫的國家還有菲律賓，菲律賓總統小馬可仕就曾公開對媒體證實，早在去年8月分，菲律賓就已經做好了撤離台灣15萬公民的應急計畫，所以才不在乎美菲聯合軍演時，中國拿在台15萬菲勞來說事。

從這些報導來看，顯然是佐證了台海有可能爆發戰爭的觀點，不然這些國家不會大張旗鼓的籌備「撤僑計畫」。可問題是，單憑這些資訊能判斷戰爭快要到來了嗎？也不一定。事實上，明年才是關鍵時間節點，因為2024年是總統大選年。

台灣是政黨政治，哪個黨派能贏得選舉，就能在任期內執掌台灣政權。那麼兩岸關係之所以會搞得這麼緊張，本質問題是民進黨政府試圖與美國沆瀣一氣，「聯美抗中」來分裂中國。這種挾洋自重的做法，每個中國人都不會同意，大陸方面更加不可能容忍。

基於此，明年的大選結果，對於兩岸關係將是至關重要的一個因素。假如民進黨候選人再次當選，這些務實的台獨工作者執政，恐怕大陸不想武統也沒有其他選擇；但如果是國民黨候選人當選，那麼以國民黨的大陸政策，兩岸和平發展的概率勢必得以提升，不管是對國家，還是對個人，這都將是一件大好事。

所以說，當前最為重要的是，兩岸同胞以及台灣民眾，都需要有一個共識，那就是不能讓民進黨繼續執政。要知道，民進黨這次推出來的候選人是賴清德，號稱「台獨金孫」，所以2024年大選，無疑是戰爭與和平的抉擇，不可不慎。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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