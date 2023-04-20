從川普到拜登總統，美國朝野反中氛圍不減反增，從貿易戰、台灣問題、南海航行爭端到俄烏戰事，美中對抗火藥味更趨濃烈。問題是從2018年美中點燃貿易大戰烽火以來，5年過了，華府竟落得籌碼漸失，而北京則上手反擊，一時慌了手腳的美國朝野，試圖在台灣問題上加碼挑戰北京紅線，但拱火之後又不得不緊急降溫，結果一口惡氣沒出，情勢又落下風，拜登政府不斷遭共和黨扯後腿，導致美中關係出現降至建交以來新低點的大危機。

自2018年3月底，川普祭出301條款對中國輸美產品課徵懲罰性關稅以來，美國不斷加重對中國的貿易制裁壓力，雖然在2020年1月，雙方曾試圖降低對抗，簽定美中第一階段貿易協議，但拜登上台後，朝野反中氣焰更盛，只好不斷加碼，5年貿易戰下來，美國對中國的貿易逆差和貿易依存度完全沒有改善。去年美中貿易額達6906億美元，再刷新高，美對中逆差增至3829億美元，僅次於2018年4194億美元的歷史新高；更糟的是美國通膨屢屢創高，至今仍在5%掙扎，可以說，美國一套貿易戰七傷拳打下來，內傷極重。

2021年3月美中外交高級官員在美國阿拉斯加首輪談判，中共時任中央外事辦主任楊潔篪痛批美國「沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發，同中國談話」，華府政治圈頭一遭面對如此硬頸的北京；但隨著北京發布《2022年美國民主情況》報告反擊美國人權民主牌，發布《美國濫施長臂管轄及其危害》報告反擊美國貿易戰，到以《美國的霸權霸道霸淩及其危害》報告反擊美國的中國威脅論，北京對華府壓制的反擊益發針對與強勢；在南海、台海的軍事對峙上，解放軍同樣展現實戰化直面衝突對抗的強硬姿態。

貿易戰無效，拜登只有加重對中國個別企業制裁、拉盟國組晶片科技圈排除中國、聯合科技封鎖；再不行，加碼打人權牌，指控中國建新疆集中營；指控中國援助俄羅斯軍火、放間諜氣球；再不行，國會連過十來個涉中法案；再不行，讓蔡英文和眾議院議長麥卡錫會晤……；遺憾的是，最終華府政治圈仍是玻璃心碎了一地。

華府朝野發現，曾經通行天下的「美國制裁」不靈了；到南海、台海的軍事威懾也沒啥用，幾圈下來，老航母有待修的、有待報廢的，美軍沒有討到便宜，反讓解放軍鎖台軍演的威脅更大。越來越多國家加入去美元化，中東各國和北京親密交流；中國新防長出訪頭一站就是莫斯科；這些變化都足以讓華府政治圈氣出病來。

氣頭上的共和黨帶頭在國會推動反中法案，有意角逐總統提名的有人主張把共產主義中國扔進歷史垃圾堆，有人主張讓美國步槍協會來台開設分部，讓全台每個家庭都擁槍；雖然拜登屢次試圖和北京修好，但共和黨猛扯後腿，華府亂成一團，落得北京反嗆：要談，先調整政策；要打，奉陪到底。拜登想讓習近平接電話，恐怕得先搞定共和黨的內捲內耗。

蔡政府雖然也想和北京修好，以爭取蔡總統出席11月美國主辦的APEC領袖會議，但綠營立委和媒體一再煽動反中仇中，隨著選舉黨內提名將至，又將拱火挑釁對岸；雖然美台軍方都希望降低台海緊張，但有這樣的豬隊友，又怎能樂觀？

（作者為資深媒體人）