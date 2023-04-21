泰國皇家海軍「象島」艦（HTMS Chang）通過台灣海峽，AIS船位自動識別系統全程開啟。該艦不但航行計畫清楚透明，同時前兩天亦是透過AIS實況直播，只是沒有政治炒作價值，所以這隻寂寞大象穿越台海時，兩岸都未派遣機艦跟監與查證。至於是否沿著中線運動，甚至靠東邊還是西邊，由於該艘泰國軍艦是由中國大陸所承建，因此無法產生政治搖頭丸功效，台灣媒體也就沒人關心與報導囉！

我個人認為，台海周邊各國軍艦與政府司法艦艇來往穿越周邊海域，根本就是家常便飯、司空見慣；台海周邊本來就是國際海運航路通聯海域，從東北亞駛往澳洲與東南亞，航經台海周邊海域完全合情合理。

基本上各國軍艦或是司法船舶穿越台海周邊海域時，都是在標準航用海圖上規劃航線，此種航線都只會標註相關海上航行安全所須知資訊，至於諸多含有政治與軍事意涵界線，根本就不會出現在此等導航海圖上，因此依據其航跡，對照解讀前述具有政治與軍事意涵界線，到底有無意義，確實存在爭議空間。

台灣鄉親通常是透過媒體報導來「認知」到周邊軍事活動態勢，難道我們永遠要受媒體篩選資訊而被左右嗎？德語中有所謂Halbwahrheit ，講一半真話，又不讓人知道事理全貌，其實才是最可怕謊言。

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