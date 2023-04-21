新加坡總理李顯龍在2022年國慶演說時表示，「我們有自己的故事可以說，而且一定要把它說得精彩。」此刻正在星國訪問的侯友宜，你也有許多故事可以說，請用你的故事打動人心，讓新北市和中華民國更精彩。

侯友宜從警數十年，可以說用自己的生命，寫出許多膾炙人心的警察故事。當年陳進興、高天民、林春生等擄殺白曉燕，挾持南非大使館武官卓懋祺一家五口，侯友宜單獨進屋抱著女嬰走出官邸，這一幕讓台灣人民動容不已。

最終侯友宜再次獨自進入官邸勸說，陳進興棄械投降，那一刻是台灣治安史上最驚心動魄的一夜，數十年後的此時，民眾依然難忘那最長的一夜。侯友宜這個故事，最能告訴民眾，千生萬死的場面他都親臨作為了，請問還有什麼困難與障礙，侯友宜不能應處，不能解困。

侯友宜請用這個故事，告訴民眾，新北市的治安與治理，都在你和團隊的掌握與親持中，安定有序地進行著，市政穩定精進，治安保全可控，人民幸福安全。而侯友宜正在準備以城市治理經驗，邁出國家治理的大向與宏願，為台灣人民打造最安全幸福的家園，請民眾許侯友宜機會，亦請靜候以待。

侯友宜從警、從政以來的故事，就是一個真誠、真心、真意為民服務，為眾操持，許市民和人民一個安康、幸福、平和的家園，為中華民國的未來，全力以赴，全心投入。

侯友宜讓你的故事會說話，說出民眾的心事、心情、心願，和民眾走在一起，擁抱民眾，愛護人民，讓同胞聽懂你的故事，許你為台灣做出一個潛力十足的家國。這是民眾的期許，更是你的重責大任。

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