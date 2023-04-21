這次具指標性的台北市立委兩黨初選，國民黨與民進黨都有新老交替黨內初選殺伐慘烈情形，國民黨目前「芯費」打得最慘烈，而民進黨則以王世堅及何志偉「堅偉」大戰，殺得刀刀見骨。

民進黨「堅偉」初選已經揭曉，與國民黨不同的是民進黨年輕世代何志偉，交回給年紀大到近23歲可做父親的王世堅，而國民黨是戰鬥力強的年輕世代，向年紀大穩健老將挑戰，求世代交替以提升在立法院的戰力。

這兩黨的差別，從初選結果看，民進黨群眾是在走回頭路，而國民黨會不會走回頭路？還待黨員投票揭曉誰是勝出代表參選。國民黨是否能適時跟上時代的潮流？與民進黨做出不一樣的選擇？而一進一出，顯示出孰優孰劣？

「堯舜禪讓」是中國歷史上傳誦幾千年的故事，選賢者聖者，無私無我交棒，因此當時政治清明，社會太平，人民幸福，故「路不拾遺，夜不閉戶」。

國民黨這次立委初選當中，有些老立委表現，充分發揮出「堯舜禪讓」的精神，快樂交棒，退出了立委初選，這其中有新竹縣的林為洲以及苗栗縣的徐志榮，改寫以往國民黨打死不退，內鬥內行、外鬥外行的不團結傳統。

今天國民黨的從政人員，如能效法「堯舜禪讓」精神，向林為洲、徐志榮看齊，不但對國民黨本身取得執政權有所幫助，即便對整個台灣社會，都會起正面效應。期待所有政治人物都能以堯舜的謙讓精神自勉，則臺灣民主甚幸。

(作者為前國軍心戰總隊駐韓顧問）

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