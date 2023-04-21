前總統馬英九赴陸祭祖時曾提到：「這個，我們的國家有分兩個部分，一個叫台灣地區，一個叫大陸地區，都是我們這個中華民國（都是中國）」。這不僅是向大陸說也是在向台灣說：我們的憲法是「一中憲法」，國人終究必須面對國家統一這個大議題。

2024大選即將到來，藍營尤其是有志總統大位的政治人物，面對執政8年的台獨民進黨，不能不勇敢談論兩岸統一的議題。何況，民進黨禍亂民生，能源政策根本錯誤，搞限溫令、搞台獨就是個壞的、錯誤的選擇，民進黨總統參選人賴清德說台灣是個「好」國。試問：在民進黨執政之下，好在那裡？

再者，不面對統一，繼續讓民進黨執政的現狀，就是如同民進黨總統參選人賴清德所說：台灣是個主權獨立國家不用宣布獨立，那麼這就是擱置統一而無視維持「一中憲法」的現狀，是不可取的駝鳥心態。

「東升西降」是整個世界的大趨勢，除了藍營有志總統大位的政治人物之外，台灣民眾也必須面對「統一」這個大議題，不能視而不見！事實上，貨幣是一國國力上升或下降的重要判準之一，近日，美國財政部長葉倫即表示：承認美國對他國的制裁可能會破壞美元的主導地位，白話文講就是：破壞美元霸權。

例如：伊朗、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、巴西、法國……等國，已經走向程度不等的「去美元化」之路，其中，沙烏地阿拉伯更要以人民幣結算賣給大陸的原油。美元霸權衰退是現在進行式，人民幣地位同時正在上升，台灣民眾不能視而不見。

美國的獨霸地位已經動搖。在兩岸分合的大勢上，我們必須仔細認清：台獨民進黨「倚美謀獨」是條走不通的死路！相對地，中共總書記習近平在中共第二十次全國代表大會發表政治報告指出：盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力。習近平同時強調，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現。提醒台灣民眾，絕對不要低估、輕視、漠視北京對「兩岸統一」的決心與堅持！

若國人都能務實的面對統一，那麼立刻就能省下上億元的軍購費用，讓產業經濟發展以提高受薪階級薪水，也無須延長義務役兵役，各位父母親更不用擔心自己的小孩子冒著生命危險上戰場。這些都是積極面對統一大議題，所可以為台灣民眾帶來的立即性益處。

綜言之，「統一」是避免戰爭達成和平、促進經濟發展、提高生活水準的正確選項，對台灣民眾「有百利而無一害」，更是攸關台灣民眾未來的重要大計！面對2024大選是國人必須好好面對「統一」的關鍵時刻，不能再視而不見了！

（作者為新黨輿情中心副主任）

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