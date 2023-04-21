法國總統馬克宏訪問大陸後表示，歐洲應維持「戰略自主」，不當美國附庸；巴西總統魯拉緊接著訪中，不僅擁抱中國、強調台灣是中國不可分割的領土，更公開挑戰美元地位；中東地緣政治因中國促和沙烏地阿拉伯與伊朗，明顯趨向「親中遠美」。從世界地緣政治高度觀察，全球權力板塊正在移動，不再以美國為尊。

美國陷於二元困境

《紐約時報》〈更多國家會轉向親中俄嗎？〉一文揭示，烏克蘭戰爭代表了一場新的地緣政治鬥爭，以美國為首的「民主海洋國家聯盟」對抗盤踞歐亞大陸的「威權陸權國家聯盟」，《紐約時報》這篇文章認為，後者似乎擁有更深厚的民意支持基礎，而拜登政府以「民主對專制」的「生存鬥爭」，作為外交政策與美中戰略競爭指導原則，亦未取得預期優勢，反而使美國陷於僵硬的「二元困境」；原本高度相互依存的美中關係淪為零和生存對抗，成為一場沒有贏家的博弈。

確實，民主對抗專制並非地緣政治的本質，而是「附帶現象」，與國際現實政治並不完全相容，何況，抽象的理念在推動時經常出現矛盾現象。環顧全世界，非自由國家多於自由國家，加上民粹主義風行，自由主義外交注定窒礙難行，拜登政府在中東的挫敗就是一個例子。

不同於上世紀美蘇冷戰時代的兩大集團、兩個制度相互對抗，當前美中戰略競爭除了政治外交，更涉及經濟、科技、氣候變遷等領域，不同國家在不同領域有各自不同的關心和利益，某些議題偏向美國，某些又偏向中國，對多數國家而言，美中戰略競爭既是挑戰也是機遇。

WTO機制下，包括墨西哥、巴西、土耳其、南非等25個主要開發中國家，人口佔全球45%，GDP佔18%，個別國力與發展程度比不上七大工業國集團（G7），但對重塑世界秩序已有舉足輕重影響力，在美中同時拉攏下，中國的強大經濟誘因及廣結善緣的態度，比堅持僵硬理念的美國更受到歡迎。

甚至在烏克蘭戰爭問題上，也出現美國道德訴求漸失動能的現象，根據《經濟學人》最近一項調查，西方聯盟之外，對烏克蘭的支持正在緩慢減退，譴責俄羅斯入侵的國家略有下降，中立和支持俄羅斯的國家數量則有所上升。甚至毫無保留支持烏克蘭的北約國家，也因無法承擔戰爭所衍生的沉重包袱，而有鬆動跡象。

意識形態走不下去

《紐時》引述研究指出，西方之外的大眾輿論對中俄有利，而導致已開發民主國家與發展中國家漸行漸遠的，不只是表面的利益衝突，還包括基本價值觀上的差異，這對美國外交決策者是個嚴重挑戰。若堅持意識形態，標榜自由主義的美國及其盟邦就必須承擔與其它國家疏離的危險，連馬克宏都鼓吹多邊主義與戰略自主，不要追隨美國指令；開發中國家領袖中最具代表性的魯拉也公然唱衰美國，都彰顯了美國外交前景不樂觀的一面。

儘管「東升西降」的世局預測仍待歷史驗證，《華盛頓郵報》的「中國的新世界秩序正在成形」一文，引述前美國國務卿季辛吉的觀點指出，中國近幾年宣示他要成為形塑世界秩序的參與者，已獲致很大進展。除了象徵強大經濟實力的「一帶一路」外，習近平又提出「全球安全倡議」、「全球文明倡議」，強調不搞意識形態，不將自己的價值觀及模式強加於人，同時塑造中國和平使者形象，其根本目標就是要突破美國的圍堵防線。

美國與中國的戰略競爭，東西方制度、意識形態之爭已進入白熱化階段，台灣問題將是重要變數。甫結束的G7外長會議發表聯合聲明表示，台海兩岸的和平穩定是國際安全與繁榮不可或缺的要素，必須以和平方式解決問題；聲明並強調，各國對台灣的基本立場沒有改變，包括既定的一中政策。G7表達了對台灣安全的關切，並未做出任何具體承諾，某種程度是對中國、也是G7內部的妥協，若民進黨仍迷信西方國家有毫無保留的支持將是致命的錯誤。