陸委會主委邱太三說，ECFA若中止是破壞兩岸關係，將造成雙方損失，陸方若真廢除，經濟部2020年5月已提出因應做法。兩岸關係若能如此簡化，路人甲都可當主委了。如同台灣農漁產品遭禁輸陸，農委會主委陳吉仲只會向WTO申訴，結果除補貼外還有什麼招？對陸政策全面棄守正是蔡政府行政怠惰的表現。

大陸早在2021年4月公布境外企業註冊新規，向WTO通報2022年1月生效，但在日、韓等國輔導業者補件申請時，蔡政府卻放任不作為，直到農漁產品、食品企業遭禁，損失逾百億，外界還看到農委會、食藥署互踢皮球。如今大陸對我2455項產品啟動貿易壁壘調查，甚至可能擴大影響到ECFA，但至今仍不見官方推出什麼危機處理方案。

蔡英文在2010年時就說過ECFA是「糖衣毒藥」、馬政府「舔共賣台」，民進黨更說ECFA是喪權辱國條約，如今民進黨執政了，卻要對岸別中止ECFA。身為全球第二大經濟體，大陸已參與RCEP，又申請加入CPTPP，在全球經貿舞台縱橫捭闔，終止ECFA，倒楣的還是台灣。

至於所謂2020年5月經濟部的因應方案，其實只是經濟部國貿局發布的「有關對ECFA終止謠言之說明」的新聞稿，蔡政府究竟是要裝傻賣乖到什麼程度！

坦言之，不承認「九二共識」又找不出替代辦法，就代表政府無能，也無力替農漁民及企業解決困境。近2年農漁產品陸續遭禁輸陸後，陳吉仲多次說要向WTO申訴，結果如何呢？行動無能，就只能口水治國而已，陳吉仲還好意思升任農業部長嗎？