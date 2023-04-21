距離2024總統大選只剩8個月，國民黨主席朱立倫領頭的團隊未記取歷次大選失敗的教訓，仍在給黨內的總統候選人提名製造紛爭，挖黨內最具勝選實力者的牆腳，形同給民進黨的勝選舖路，令人憂心。

這話朱立倫聽來或許刺耳，但卻是事實。2016年總統選舉那一次，民進黨的蔡英文亮劍參選後，各方都希望時任國民黨主席的朱立倫參選，但朱說了很多令人聽不懂的話，就是推拖不選。等到洪秀柱通過初選成了候選人，朱又鬧出了「換柱風波」。這時才扭扭捏捏參選的朱立倫當然落敗，讓民進黨重新執政。這是朱立倫給民進黨勝選舖路的第一個實例。

去年縣市長選舉，朱立倫領導的國民黨中常會在去年2月9日就通過「直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，決定提名以「現任者優先」，除非該縣市出現實力夠強的挑戰者，否則就會直接提名現任縣市長拚連任。結果呢？澎湖縣長賴峰偉並沒有獲得「現任優先」。從提名原則宣布後，朱立倫、黨秘書長黃健庭遲遲不宣布提名賴峰偉，坐令自認為能勝選的澎湖縣副議長陳雙全使出許多爭取提名的招數，在地方民情鬧得不可開交的情況下，黨中央還應陳雙全「民調決定」的要求連續做了好幾次民調，讓國民黨在澎湖的基本盤愈來愈分裂，最後黨中央宣布提名賴，還強調「現任者優先」，結果陳立即宣布退黨，支持陳的人很多就倒向退出國民黨參選的葉竹林，造成民進黨陳光復當選。

去年縣市長選舉，國民黨大勝，卻在澎湖被民進黨扳倒。朱立倫的拖拉提名是不是給民進黨的勝選舖路，事實已明。

現在，朱立倫又重蹈覆轍，正在為民進黨賴清德的勝選舖路。把一個不是國民黨員，在上回爭取國民黨提名失敗後，臭罵了黨一番的郭台銘納入提名的考量名單，就是一個最低級的錯誤。大家如果把朱立倫納入考量的郭台銘當成是澎湖的陳雙全，從小縣看大選，就可以理解。

其實，批評朱立倫一個人，是不公平，也不夠的。當前國民黨、藍營支持者，或那些憂心民進黨要把台灣帶進戰爭，決心要把民進黨拉下台的人，有很多也是在言行上幫賴清德的當選舖路。說實際點，那些因重視財富而看中了郭台銘的人、心繫「純中華民國」的外省族群，及批侯友宜兩岸政策「模糊」的人，實質上都等於在支持賴清德。

「模糊」是我們力求台海和平穩定的最佳政策。歐盟如此，美國、日本也是這樣。台灣的兩岸政策論述當然也是「明白中模糊」最好。民進黨之所以把台灣帶進戰爭危機，就是他們的兩岸政策類同台獨，太過明目張膽，沒有可供兩岸迴轉的模糊。

很顯然，藍營不少人到今天都還不理解，國民黨今天要提名的總統參選人，不是在選一個讓「中華民國派」滿意的人，而是要提名一個具有打敗民進黨參選人實力的人。

選總統，不是在選聖人，也不是選枕邊人。藍營的人都應理解，無論你喜不喜歡新北市長侯友宜，撇開他在兩岸政策上被批評的「模糊」，你是否認同，侯友宜是當前藍營最具打敗民進黨賴清德的唯一人選。如果是，國民黨高層及藍營支持者與其要在未來持續怨嘆民進黨執政的種種劣行，不如認清這個唯一能讓自己翻生的選擇，盡快徵召侯友宜參選。