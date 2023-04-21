台大砍兼任教授的員額是當前國立大學財政普遍困難的冰山一角。來台就讀的陸生8月將歸零，飽受少子化衝擊的私立大學今後的經營勢必雪上如霜。全台大學面對未來的營運真是有苦難言。

大學是最高學術殿堂，曾幾何時教授卻淪為失業風險最高的職業。教育部如果還不趕快廣開國際招生大門，不只私立大學面臨關門的威脅，國立大學也將遭遇營運的困境。「巧婦難為無米之炊」是公私立大學共有的難言之苦。9位大學校長近日聚會談到漲學費，紛紛無奈表示已經不知道該說什麼了。

目前國立大學的教學實驗室已沒有「專任」的技術員或助教，窮到連研究生兼任助教的薪水都得砍。國立大學限制兼任教師名額與經費已存在數年，現在還得用圖書設備費分攤他們的鐘點費，別說鐘點費多年沒調，交通費更早被刪除。走進大學，不難發現教室設施、教學設備開始不如國中小學，課程主題、內容和教學品質也愈來愈不符合實務需求與未來趨勢。不少大學生滿腦子都想大三就把學分修完，老師不嚴，他們也樂得輕鬆。

看看國立大學系所經費縮減的情形，更是感嘆。民國80年代，一個獨立的研究所，每年圖儀費及業務經費約600餘萬元，接著逐年減少，民國90年以後降到只有約100萬元。當系主任的苦有誰知！

讓人想不到的大學怪事還不少。在企業上班，辦公室的設施設備汰換更新、檢查維修都是公司出錢。反觀現在國立大學新進教師有了一批設備之後，壞了、爛了都要從自己分配到的經費中扣除，或用各種研究計畫的經費支出。

在公立大學教書是鐵飯碗，當上院長、校長更是光宗耀祖的榮耀。但現在院長、校長的主要工作卻是自籌經費，但又不能像企業可將投資生財的機器、研究發展設備向銀行融資貸款，或正大光明地搞營利。現在百業物價皆漲，唯獨大學學費不漲，教育部就是視而不見！

大學教授的苦還多著呢！大學不少系所現在居然沒錢到要退訂重要期刊。教師們的研究經費大部分靠科技部補助，這些計畫審議又控制在一些大學的少數教授手上，搞得大學教授也像黑道一樣得拉幫結派了。

台灣是島國，產業、經濟和貿易要放眼國際才有發展。教育也是產業，全世界的大學生有400萬人，國內許多大學的教授出身世界名校，不少也有國際教學經驗，只要教育部肯放手，台灣對外招個5萬名國際生不是問題，全部大學也就活過來了。

英國故首相迪斯雷里曾說：「一個國家的命運依賴於該國人民的教育程度。」大學的品質等於國力的核心。品質是要花錢堆出來的，當大學都窮到有苦難言，教研品質豈能奢望？

（作者為國家公益發展協進會理事長）