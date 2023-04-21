美國眾議院「中國問題特別委員會」19日舉行中共侵台的兵棋推演，由眾議員擔任美方，新美國安全中心（CNAS）的研究員扮演中國，場景設定在中國認為台灣離宣布獨立越來越近，要求立刻進行統一談判未果，兩岸遂於2027年爆發全面衝突，各種狀況發展逐一延伸並擴大論辯，以求幾近真實的邏輯節奏及客觀演變。

結果顯示兩岸開戰後，共軍便立即全面封鎖台灣的海空域，使美國無法在台海衝突後為台灣進行軍事運補，開戰後台灣軍隊的火力發揚僅能依靠原有的作戰物資來發揮，在短期大量消耗彈藥的狀況下，台灣將立刻面臨後續火力不繼、戰況發展不利的困境，因此未來有必要在戰前就為台灣進行大量武裝，必須先屯儲更多的軍事物資。

兵推亦指出，美國在有條件的前提下出兵參與作戰，由於中共具有軍隊裝備的數量優勢，又具有地緣戰略臨近的軍事便捷，使美軍開戰初期便吃足苦頭、損失慘重。且因為全程大量使用遠距精準打擊武器，使美軍各式彈道飛彈迅速耗盡，必須依賴各軍種及兵種所能運用的各種武器繼續作戰，甚至必須仰賴其他盟國的協助並提供軍事物資，最後獲得「慘勝」的戰果。

再者，在台海全面爆發衝突的牽連下，由於相互經濟制裁、原物料中斷、海上運輸受阻、國際貿易停滯，將使世界經濟市場徹底崩潰，亦即台海戰爭將牽一髮而動全身，影響整個國際格局，甚至更有發生核戰的嚴重風險，這些都是必須面對的問題。而且在作戰前的準備階段，美國必須擴大與地區盟友間的基地使用協議，使美國戰機、戰艦能充分前進部署，提升美國在台海周邊的軍力，才能提升軍事危機應對能力。

由於中國大陸國家主席習近平已下令共軍要在2027年前為武統台灣做好準備，因此目前台灣正處於中共侵台前的高風險期，必須盡所有努力阻止中共侵略才是上策。兵推結論顯示，在任何危機開始前就必須大量武裝台灣。目前美國對台軍售中尚有約190億美元的大量武器尚未交貨，為提升台灣防衛戰力，必須趕交這些積壓軍購的訂單，並加強聯合作戰軍事訓練，這是目前急需的努力目標。

總而觀之，目前台灣看待台海危機威脅的態度並不踏實，並未深入面對問題、解決問題，無論兵役制度、訓練強度、軍校招生、軍隊招募、部隊士氣、聯合作戰、後勤保障能力、軍隊編現比率偏低、退場比例攀升等等問題不勝枚舉，而且台灣目前「只有軍人國防，沒有全民國防」，這些都是必須嚴肅面對、快速解決的問題。

美國是設定台灣本島為主戰場，在台灣戰略縱深短淺、都市建設及人口密集、住宅廠辦大樓林立、難民安頓困難、基礎建設易遭破壞等等，也都是必須面對的戰略短板。而且若以台灣為火力交戰地，在現代武器大量破壞威力的兵禍下，必造成滿目瘡痍、觸目焦土、民不聊生的慘況，因此無論如何，絕對有必要積極將戰火移出台灣。

（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學榮譽講座教授）