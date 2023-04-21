4月22日是世界地球日，今年總統蔡英文將不會與環保團體見面，理由是另有行程安排。去年因疫情，蔡英文沒有接見環團，今年又放了鴿子，令環團高度不滿，畢竟今年是2024總統大選前，蔡英文唯一一次可以透過世界地球日這個特別的日子，與關心台灣永續的環團人士交流的機會，不料蔡英文竟然開溜！總統在世界地球日接見環團已成了一個慣例，蔡英文卻連續2年打破傳統，難道是卸任前，她再也不想演了？

總統不敢面對環團

根據德國看守協會去年底公布的最新「氣候變遷績效指標」（CCPI）結果，台灣在60個評比對象中名列第57名，屬於「非常差」的後段班。其中，「人均溫室氣體排放」、「2030年排放目標」項目也被評為最差。環保署乾脆表示「這項評比不具參考價值」。

蔡政府直接否定早已受到國際高度認同的德國看守協會所做的評比，並不能掩飾台灣在環境永續上表現極差的事實。由瑞士洛桑管理學院（IMD）與韓禮士基金會共同進行調查並公布的「2022永續貿易指數」報告顯示，台灣在30個受調查對象中排名第10，是該項調查自實施以來，台灣得名最差的一次，較前次2020年調查的第5名，退步了5名。

這項調查每2年進行一次，調查內容是各個經濟體的經濟成長、社會資本發展及與環境保護、社會責任和公司治理（ESG）相關的項目。台灣在這項調查中，成績最差的是包括空氣和水汙染指標、碳排放量和出口中自然資源占比的「環境保護」這個類別，在30個經濟體中排名第27名，簡直就是敬陪末座。

難怪蔡總統不想也不敢見環團，台灣環境指標每下愈況，她在面對環團時，恐怕也不知道該說什麼，所以乾脆避不見面，免得尷尬。其實，即使蔡英文接見了環團，也只是行禮如儀地說些言不由衷的話、喊喊口號，企圖應付過去就好了。例如，2021年世界地球日，蔡英文與環團見面時，絕大多數時間都在談能源轉型，不斷為當年年底舉行的三接公投拉票。蔡總統大言不慚地說，「政府推動用燃氣發電取代燃煤發電，就是為了減碳、減空汙。」

環境災難山河破碎

然而，2年過去了，台灣每天火力發電比高達8至9成，造成嚴重的空汙、傷害國人健康。國際知名醫學期刊《Nature》日前公布最新研究，發現台灣人因吸入空氣汙染PM2.5後的肺腺癌發生率，比國外高3至5倍，高居全球第1；此外，衛福部統計資料顯示，肺癌已連續18年占居所有癌症的死亡之首，主要成因就是環境致癌物快速增加。

錯誤的能源政策不但戕害國人健康，也造成台灣環境面目全非。粗暴的光電政策正在鯨吞蠶食台灣的土地和山林，農地、魚塭和埤塘都被用來「種電」，嚴重影響了地力和農漁作。例如，沿著台17線的兩側都是光電場，被稱為「光電一條街」，農民已無地可種，漁獲也大量減少，經濟部全力推動漁電共生，然而，在光電板下養殖將影響魚類生長，目前台灣的虱目魚、文蛤、蚵仔已有超過8成是自越南、印尼進口。

為推動光電，蔡政府推出了「陽光屋頂百萬座」、「太陽光電2年推動計畫」、「綠能屋頂全民參與行動計畫」等，鼓勵民間大量裝設太陽能板。然而，瘋狂的光電政策所產生的巨量光電板，將造成嚴重的環境問題。根據環保署以使用壽命20年進行廢舊量評估，2023年的廢舊太陽能光電板累計將達1萬噸、2035年達10萬噸，到了2050年時更高達161.4萬噸，需要花費404年才能完全處理。

前中研院長李遠哲曾透露，蔡英文告訴他，能源政策「2024年後就不是我的事了」，那麼她又豈會關心、擔心404年才能處理完太陽能光電板的環境災難？蔡政府執政7年，農地種電不種糧食、漁塭搶著發電養不出魚，滿山遍野都是光電板。國在山河破，空汙成為國人健康的殺手，而且各地還三天兩頭承受停電、斷電。世界地球日是台灣人的傷心日，蔡英文是否感到愧對全民？