侯友宜訪問新加坡，被視為是為2024總統大選補修國際外交學分，21日證實和新加坡副總理黃循財會面。黃循財雖是侯友宜的「老朋友」，但如今身為副總理，而且被視為是未來星國總理接班人，台星兩位可能的未來領導人會面交流可說是一大佳話，也對侯友宜的競選之路有很大的加分。下一個目標，侯友宜應積極安排訪問美國，爭取美方的信任。

一般而言，各國領導人都是在勝選上任之後才開始出訪，其中的重要性與友好程度，就表現在出訪國家的順序之上。但是在台灣，因為選上總統之後就面臨邦交國極少的出訪障礙，故反其道而行，趕在選上前先去拜訪重要國家。尤其因為美國對台灣的角色吃重，有意爭取大位的要角赴美「面試」已形成慣例。

民進黨的總統參選人賴清德因有副總統的身分，出訪友邦和訪日讓他的國際外交歷練遠遠領先國民黨最有實力的參選人侯友宜及民眾黨主席柯文哲。因此柯文哲目前正在美國訪問，而侯友宜則選擇訪問新加坡展現他的國際觀及外交能力。

侯友宜訪問新加坡沒有申請通關禮遇，還搭程經濟艙，並自己拎行李，一派親民風格，儘管出訪期間 新北市發生重大治安事故，侯市長仍能指揮若定，展現了相當的領導風格。到目前為止，侯已證實和新加坡國家發展部長李智陞、東北區市長朱倍慶，以及副總理黃循財會面，成果算是符合期待。尤其侯友宜尚未獲得國民黨徵召，以市長身分能和星國副總理會面，而且因黃循財十分可能是李顯龍總理的接班人，兩人會面意義重大，算是星國相當善意的禮遇，自然對侯的形象和高度有很大的加分效果。

新加坡是辜汪會談與馬習會舉行的重要地點，尤其星國長期周旋於大國之間，但仍能保持相當的和平與發展，必有過人與值得學習之處，這對於侯市長在處理國際與兩岸議題上必有相當的借鑑。但只有訪問新加坡還不夠，國民黨應該動員所有的資源為侯友宜安排美國之行，拜會的官方層級要高過柯文哲此行訪美應不難，美國國會議員也有必要進行交流。訪問美國是必要的，若有餘力和時間可再安排訪問日本。

柯文哲在訪美期間重申立場為「台灣自主、兩岸和平」、「不求戰也不畏戰」，並強調台灣在美中兩大強權之中是採取動態平衡的態度。雖然柯此行訪美目前看來，多數的時間都是在與智庫或學生交流，但也凸顯了柯主席與朝野兩大政黨的不同之處。

20日柯文哲新增隱藏行程，前往位於華府的美國保守派智庫「哈德遜研究所」，與美國前國務卿蓬佩奧這位反中挺台大將見面。雖然這對柯在理解國際情勢上有所助益，也發出兩岸應該對話的訊號，但蓬佩奧已宣布不選下屆美國總統，況且他還被大陸列入黑名單，蔡英文今年3月底獲該所在紐約頒獎， 蓬佩奧卻缺席，十分啟人疑竇。柯見他沒有太多加分。

此外，柯主席一到美國，就拜會美國在台協會（AIT）總部，會見主席羅森柏格，但保密到家，直至18日才證實此事，可說是此行目前為止所見到美方最高階的官員。雖未證實有與美國務院亞太助卿康達會面，但柯這次訪美會面層級已突破2019年那次，但3年前他是市長身分，如今是總統參選人，這樣是否能算有所突破也有待商榷。

在中美競爭關係激烈之下，未來台灣的領導人必須處理好對美及對大陸的關係，為了避免被民進黨戴紅帽，侯友宜選前不宜訪問大陸，而以訪美最優先。在前總統馬英九成功訪陸後，已一定程度為國民黨穩住兩岸政策，爭取美國朝野的認可，侯友宜需再接再厲。

（作者為亞太綜合研究院院長）