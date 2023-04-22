中國外交部副部長馬朝旭在上周飛至澳洲，與澳大利亞外交貿易部秘書長安思捷舉行政治磋商，雙方除了對中澳外交關係進行深入的討論，更在貿易爭端上達成重大協議，澳大利亞政府同意撤回世貿組織（WTO）爭端的訴訟，而中方則同意重審對澳洲大麥徵收懲罰性關稅的政策，中澳雙方都發表樂觀的訊息，預期今年下半年，將可以恢復中澳大麥貿易正常化。

2020年中澳外交與貿易衝突高峰期間，中國對澳洲進口產品進行全面的經濟制裁，以澳洲政府對於大麥業者進行補貼為由，對超過80％的澳洲大麥課徵高額反傾銷與反補貼稅，當時的澳洲總理莫里森則立即反制，狀告WTO進行貿易爭端訴訟。

當年中國幾乎全面禁絕澳洲紅酒、大麥、煤礦、木材與龍蝦進口，使用的手段包括課徵反傾銷稅、海關檢驗、拖延生鮮食品通關等，貿易制裁手段使用關稅、法律、海關、更發動國內民營與國企拒買澳洲產品等，除了中國高度仰賴的澳洲鐵礦砂之外，連赴澳的觀光客、留學生人數都同步大減，中澳貿易爭端寫下全球最劇烈、手段最極端的案例。

澳洲現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年5月底上台後，力圖扭轉前任莫里森的抗中路線，轉而尋求與中國和解。中澳雙方積極搭建和解的橋樑可以推到去年7月，當時艾班尼斯上任才剛滿一個月，澳洲礦業龍頭必和必拓（BHP）一艘鐵礦石貨輪進入山東日照港，還特別舉行了進港剪綵儀式，慶祝澳洲鐵礦石首度以人民幣現貨交易的貿易模式進入中國。

這個剪綵活動有多重的意義，在人民幣國際化層面，澳洲是繼南非、烏克蘭、巴西之後，第四個以人民幣結算，將鐵礦砂現貨出口至中國市場的國家。另一層意義，則是艾班尼斯以此作為中澳貿易爭端和解的試金石，中澳雙方早在2020年就已經就使用人民幣結算澳洲鐵礦砂的貿易模式，達成技術性的共識並且簽約，去年7月首度完成第一艘人民幣計價鐵礦砂的進口，當然是中澳政府共同朝向貿易和解的指標。

接著，去年11月在印尼舉行的G20峰會，艾班尼斯與中國國家主席習近平首度見面並舉行雙邊領袖峰會。該次會議時間雖僅有半小時，卻是2017年時任中國總理李克強訪問澳洲以後，兩國高層首度見面會談，和解意味濃厚，艾班尼斯表達澳洲堅持價值與原則，不過他同時強調新一屆的澳洲政府期望修復與北京破碎的關係，努力重建建設性互動。

中國也在去年10月二十大完成換屆任務後，展開新一波的大和解政策，積極邀請全球各國的領袖訪問北京，高層官員頻繁外訪強化與友邦的關係，北京藉著廣結善緣的新路線，與美國爭搶全球的領導權與話語權。對於與美國同盟關係最密切的日本、澳洲等，中國派出外交部副部長孫衛東訪日、派馬朝旭訪澳洲，都是多年來訪問層級最高的官員。在馬朝旭訪問澳大利亞之前，中國還派了國防部高層官員參加3月下旬在坎培拉舉行的「第八次中澳國防部工作會議」，這是2019年以來首度恢復國防部官員的交流，雙方均稱「在專業氣氛下進行對話」。

其實世界各國大多寄望中美兩國的競爭以和平的方式進行，特別是尊重各國的經貿與政治現況，遵循增進互信、深化合作、妥善處理分歧、促進貿易自由流通、減少經貿壁壘的路徑前行，對於動輒升高軍事或是外交衝突，更傷及自由貿易的經濟制裁，鮮少國家會點頭贊成。

從中澳大麥貿易爭端和解，看出全球貿易爭端最針鋒相對的兩個國家，正努力降低壁壘，減少貿易制裁的成本，創造對國內生產廠商與消費者有利的環境，如果這樣的趨勢能夠繼續推進，和解成為各國政府的共識，那麼過去幾年各國為了「選邊站」所付出無謂的代價，將可以顯著降低。

貿易壁壘不只存在中國與澳大利亞、中國與美國，也存在美國與歐洲之間、甚至亞洲各國之間，WTO功能遭到破壞，陡增的貿易壁壘阻礙了貨物的流通，更造成供應鏈成本大幅上揚，是近幾年通貨膨脹突然暴增，干擾各國經濟與社會安定的重大病灶。包括台灣在內的各國政府應該從中澳大麥爭端和解學習教訓，紓解國內選邊站的民粹情緒，以專業且精緻的手段，重新回到自由貿易的軌道。