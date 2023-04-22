日本防衛省統合幕僚監部4月21日公布共機2架掛彈之轟-6機，由東海經宮古海峽進入西太平洋後折返。查近日美國有21位眾議員聯名致函國務卿布林肯，呼籲APEC主辦國美國拜登政府邀請蔡英文總統出席11月的APEC經濟領袖峰會。我國防部4月21日公布，20日計有共機19架次、共艦5艘次在台灣周邊海空域活動；其中蘇愷-30戰機4架次、殲-10戰機6架次，分在台灣海峽中線北端（接近我馬祖）、中段（接近福建南日島）穿越海峽中線，以及接近福建與廣東交界處之台灣西南國際空域活動。綜合上述政軍事件是否關連，引發台日高度關注！

4月20日中國青島海事局公布，4月21日1800時至4月24日1800時，在以下六點36-02.70N 120-16.87E、36-02.20N 120-17.00E、36-00.92N 120-24.55E、36-00.55N 120-27.70E、36-02.15N 120-27.70E、36-03.10N 120-25.55E與青島陸岸所圍區域組織軍事訓練活動。並宣稱未經部隊有關部門批准，嚴禁地方船舶駛入該區域活動。中國大陸央視21日報導，中國「遼寧號」航母近日於西太平洋某海域展開實戰化演練，以加強航母編隊遠海作戰能力。

大陸智庫南海戰略態勢感知稱，美國「尼米茲號」航母，13日由日本沖繩以南、16日經巴士海峽往南海，20日根據航母艦載機的飛行軌跡顯示，美航母已至印尼和馬來西亞的交界水域活動，應是支援美菲「並肩2023」聯合軍演。

「遼寧號」航母果如央視報導秘而不宣出動，加上自4月初支援中國東部戰區對台環島軍演，隸屬南部戰區「山東號」航母編隊行蹤，兩航母動向的確值得關注，但日本公布「山東號」其12日往日本宮古島以南，往台灣防空識別區外移動，13至14日經菲律賓海、15至16日續駛往日本沖之鳥礁以南南東海空域活動。

在共軍環台島軍演期間，中美航母在台灣東部海域爭鋒相對，我前海軍將領曾建議，未來若兩岸兵戎相見，可打擊中國航母編隊之防禦能力最弱的綜合補給艦。此話一出，筆者從近日日本公布中國「山東號」航母與其編隊動態之中，赫然發現編隊除有原先成員052D型驅逐艦焦作號/163、054A型護衛艦柳州號/573與許昌號/536、以及901型綜合補給艦查干湖號/905，還增加一艘駱馬湖號/907之903A型綜合補給艦。顯示，中方掌握我方媒體與軍方動向等，也據信我海空打擊力度，能有效癱瘓與擊毀其海上後勤保障艦隻，故增派另一艘綜合補給艦，以為戰術應對。

鑑於共軍航母（「遼寧號」）在西太平洋進行演訓之經驗，以及日方提供轟-6機群航跡位置22N 128E仍有向下延伸，但未再延續標示等，推斷前述東部戰區空軍轟-6戰機群（紅軍）是往菲律賓海方向、日本沖之鳥礁以南海空域，以模擬攻擊中國南部戰區海軍航母與其編隊，形成一個紅藍軍對抗演練。也就是以中國空軍航空兵，對海打擊美航母實戰演練。

最後，國內媒體針對共軍在21日至24日在山東青島周邊展開4天的軍事訓練活動，經比對18日舉行重大軍事活動、在同地、同區域、大小、範圍，「中國海軍將於4月23日前後在青島、上海、廣州等全國22座城市舉行軍營開放活動，並在沿海軍港、碼頭展示多型海軍現役主戰艦艇、052D型驅逐艦開封號/124、054A型護衛艦大慶號/576、903A型綜合補給艦可可西里湖號/903、926型潛艇支援艦洪澤湖號/846等，應與中國大陸軍民慶祝海軍節74周年以及全民國防教育有關。

不過，大陸央視報導「遼寧號」航母近日在西太平洋活動，從日方僅「山東號」航母編隊動態、遼寧號進廠定保等訊息，推斷央視僅是展示先前「遼寧號」航母編隊去年底在前述海域遠訓視頻。對於，上述報導者，我國人無須擔心。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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