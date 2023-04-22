問別人小孩多大了，她回答「都已經上台大唸書了｣，問他怎麼上班，他若無其事地說「開BMW上班｣。

如果你聽不懂這裡面沒說的事，沒有說出被期待的讚美，你和對方的溝通就會有問題。

台積電4月20日在法說會上正式宣布高雄廠改成先進製程，原有計劃取消。地方政府開心看到「先進製程｣，代表原先炒起來的房價不會變泡沫。至於是什麼樣的先進製程，什麼時候會完工，就是裡面沒說的事了。

沒說的事還有，高雄台南3月30日起正式限水了。工業用水從減量10%上升到15% 或20%。這幾天沒有太陽，我們的發電備載一度降到6%。政府官員只能「若大旱之望雲霓｣，就差設壇祈雨了。這種缺水和缺電的環境，如果你是廠商，要你把先進製程放在這裡，你確定對得起股東法人的質疑？

台灣水價一度11元，可以將1600瓶600cc 的瓶裝水倒在地上，只要1個銅板的價格。我們有年平均2500 公釐的降雨，卻都只能每年期待颱風來裝滿我們的水庫。我們的政府這幾年除了沒說的事，沒做的事也不少。全部的精力都拿去建構「 阿共啊的陰謀｣了。

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