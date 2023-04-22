台諺「沒有穩贏的」，意思是沒有一定是誰必然就贏的。賴清德在今年農曆年後，民調幾乎維持在40％左右，民進黨就一直以為2024如探囊取物般，可以輕鬆贏得總統大選。全黨只顧著大打侯友宜，認為把侯打趴，就贏定了，穩贏的姿態越來越趾高氣昂，不可一世的神情，溢於言表。是這樣子嗎？

台灣民意基金會4月18日公布2024總統大選最新民調，民進黨賴清德獲33.4％支持率，國民黨侯友宜獲29.7％，民眾黨柯文哲22.6％殿後。深入觀察後發現，此次民調，賴清德在台南本命區獲41.9％支持率，侯友宜獲25％，賴贏了近17％。對照，2014年台南市長選舉，賴清德獲得73％選票，國民黨候選人黃秀霜獲27％，賴清德大贏對手46％。然而賴清德卻比先前本命區支持率大幅少了31％，這個危險嚴峻的警訊，顯示賴清德過往在台南市引以為傲的成績，正在大幅下滑中。

質言之，賴清德在台南留下的爐渣案、光電案、前新聞及國際關係處長陳宗彥涉貪、性招待案、前經發局長陳凱凌涉賄、性招待、喝花酒案、台南市議會議長選舉邱莉莉弊案等。前述社會譁然的重大弊案，賴清德不能一副事不關己，必須清楚交代，並配合司法調查，還社會公道，以杜悠悠眾口。

上述有關賴清德主政台南期間，或讓他被捧為賴神的尊號，但連現在本命區的台南民眾都不再捧場的支持率，嚴正明確地告訴民進黨和賴清德，選舉沒有穩贏的，只有明智的選民，沒有非誰不可的賴神吧。

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