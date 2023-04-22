「中國準備好了，窮台戰略正式打響！」、「釜底抽薪，終於對台動手了！」、「為促統，應實行窮台困台策略！」。隨著大陸商務部正式宣布對台灣啟動貿易壁壘調查，民間熱議多年的「窮台論」再度發酵。有論者指出，北京下一步應當終止ECFA，甚至與台灣脫鉤斷鏈，「你不讓他過幾天窮日子，他怎麼會知道大陸的重要性？」「窮台論」與北京的對台大政方針相悖，也是對大陸貿易反制措施的過度解讀。若論「窮台」，恐另有其人。

首先，「窮台」從來不是大陸的對台方略，推動兩岸融合發展與爭取台灣民心才是北京解決台灣問題的重要路徑。時任國台辦主任劉結一在官方結集出版的中共二十大報告輔導讀本中，將新時代中共解決台灣問題的總體方略概括為「十個堅持」，其中就包括深化兩岸融合發展、擴大兩岸交流合作、壯大中華民族經濟、在對台工作中貫徹好以人民為中心的發展思想、像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞等內容。通過對台灣實施嚴厲經濟懲罰，讓台灣人付出經濟民生的重大代價來逼統，顯然與大陸對台大政方針背道而馳。

其次，無論是此前大陸暫停輸入部分台灣商品，還是如今啟動對台貿易壁壘調查，都不能和所謂「窮台」戰略畫等號。儘管在這時間點很容易引來政治解讀，但大陸的相關貿易措施合情合法，在商言商，調查本身是無可厚非。大陸暫停部分台灣水果進口，海關就出示了檢疫證據；至於大陸首次啟動貿易壁壘調查，連民進黨政府都心虛得很，願意不設前提與對岸磋商。畢竟兩岸市場准入的嚴重不對等和台灣針對性的貿易保護主義有目共睹。比如，在不准許輸入項目方面，禁止全世界輸入的項目有97項，禁止大陸輸入的項目有2460項。在有條件准許輸入項目方面，嚴審全世界輸入的項目有37項，嚴審大陸輸入的項目有788項。論者以為，按WTO精神與規定，這就是明明白白的歧視。所以大陸不是在「窮台」，而是從單邊讓利轉向公平貿易。

再次，大陸雖然沒有「窮台」的戰略與舉措，卻不排除對特定目標在經濟上實施精確打擊。比如2021年大陸調查台灣遠東集團違法違規案，處以罰款及追繳稅款約4.74億元人民幣。國台辦發言人毫不掩飾大陸的立場，即絕不允許「台獨」頑固分子的關聯企業和金主在大陸謀利，絕不允許台企一邊在大陸賺錢，一邊在島內支持台獨、破壞兩岸關係，幹「吃飯砸鍋」的事。再比如，前不久大陸再次點名制裁駐美代表蕭美琴，內容就包括禁止其金主和關聯企業與大陸組織、個人合作。

最後，如果一定要跟「窮台」扯上關係的話，恐怕民進黨政府和美國才是台灣經濟困頓的最大責任人。正是民進黨政府肆無忌憚操作抗中，大陸單邊惠台讓利才越來越難以維繫，最終選擇在WTO框架下公事公辦。美國威逼利誘台積電赴美設廠也是對台灣的巧取豪奪，台灣被賣了還幫忙數鈔票。其實，何止是「窮台」，美國還有所謂的「毀台」計畫呢。（作者為大學教授）