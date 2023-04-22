在論及明年大選提名思考時，國民黨總會冒出所謂的「戰力值」或「耐打度」等指標。但具體要怎麼量化評估、參考標準為何，始終莫衷一是，恐怕僅止於朱立倫的個人心證。但順著這套提名邏輯，姑且撇除傳統民調不談，不妨可以來檢視，侯友宜及郭台銘的參選條件，究竟孰優孰劣？誰會不堪一擊？

深信文官治國、技術官僚體系的侯友宜，雖歷經兩次市長層級的民意考驗，但無論是去年的恩恩案，或近期名嘴指涉的「搓圓仔湯」，甚至是侯最為人詬病的四大公投「歲月靜好」發文，及缺席南投立委補選的選前之夜，其政治危機處理能力顯然有很大改進空間。畢竟，欠缺專業政治團隊的結果，就是等著危機不斷被擴大炎上。

近日新北爆發當街開槍掃射當鋪的重大治安事件，人在星國訪問的侯友宜，被安排拍攝一段拿著手機打給警察局隔空指揮掃蕩罪犯的影片，戲劇感雖十足，但實際能起到多少安撫民心的作用，值得商榷。因為，兩次新北市長大勝的歷史，讓侯友宜誤以為可循著同樣路線應用於總統大選；但隨選戰升溫，他的治安鐵漢形象，其實已因隔空打牛的應答風格，造成政治人設變得模糊，未來若繼續採相同模式爭取認同，效果恐將大打折扣。

但相對侯友宜政治危機處理能力有待加強，身邊缺乏可察納雅言、海納能人異士的郭台銘，則是連基本的政治ABC都不足。

日前，郭台銘訪日結束後召開記者會，侃侃而談出訪成果、參選理念，但到了媒體提問環節，卻是不讓現場各家記者發問，而是改由主持人統一幫忙提問。此舉不僅引發媒體強烈不滿，事後更有電視台記者於粉專發文還原過程，抗議主持人擅自作主，刻意修飾竄改、扭曲問題原意，不讓要參選總統的郭台銘直接面對第四權的提問。

郭台銘大手筆找商業公關公司精心操刀保駕護航，讓一場本應好好對選民傳達理念訴求、公開直面群眾的記者會，變成有如過度包裝宣傳的企業股東會。試問，連面對媒體的提問都不敢，也無力替自己即時辯護，屆時又如何能在大選中迎戰更擅於政治操作、攻勢更凌厲的民進黨及側翼網軍，必然會發動鋪天蓋地的毀滅性攻擊及顯微鏡檢驗？

當「霸道總裁」被極度呵護淪為「溫室裡的花朵」，「郭董」變成「郭不懂」，若真進入大選，還會發生什麼驚奇表現或意想不到的變數，實在令人不敢想像。對此嚴肅問題，總教練朱立倫若不務實面對，那麼，無論喊出再多的無私無我、齊心團結，都將難以重返執政！

（作者為自由撰稿者）