面對積年未解的蛋荒，近期農委會向各國進口大量雞蛋應急，然短缺現象明顯未獲緩解；同時間，豬肉價格也快速飆漲。以上二者的關鍵肇因，均與流行病蔓延有關，但截至目前，該會卻無所作為。

過去農委會將雞蛋短缺，歸咎於禽流感疫情與極端氣候的影響。惟近期氣候已大幅好轉，鮮少有寒流與日夜溫差大的情況；候鳥也大減，根據禽流感疫情行動資訊網4月6日的數據，統計我國H5N1亞型高病原性禽流感禽場案例，年度禽場案例僅34例，撲殺家禽63萬隻；其中4月案例已大減至1例。再從禽種分析，蛋雞今年高病原性禽流感案例僅有7例，蛋中雞也只有3例，遠低於土雞的18例，問題並不嚴重。

加上專案進口外國雞蛋，自2月25日起陸續抵台，將持續到年底，3月底前已進口7百萬顆，4月雞蛋進口量將逾3000萬顆、5月逾7500萬顆、6月逾5000萬顆，預計6月底前農委會進口超過1.6億顆雞蛋。大量的進口蛋進入市場，4月平均每日有百萬顆，依照農委會主委陳吉仲稱每日缺口80至100萬顆，應已填補缺口，蛋價也應為之下滑。

但事實上，缺蛋供給依然緊張，蛋價也仍維持高檔。詭異的是，陳吉仲近日突然一改過去的說法，直言今年跟明年國內雞蛋產能可能都無法滿足國內對雞蛋的需求，若長期不足，進口蛋專案恐將常態化。

陳主委突然發表雞蛋供應悲觀的言論，證明供給問題相當嚴峻，遠超過官方提供的數據。部分專家與業者直指，高病原性禽流感疫情已大幅蔓延，許多染疫的禽場卻不願意通報，這才是缺蛋主因。

《動物傳染病防治條例》第12條第一項明文：「動物所有人或管理人，於其動物因罹患或疑患動物傳染病或病因不明而死亡時，應向動物防疫機關報告。」罹患、疑患或可能感染傳染病之動物，需即時撲殺，雖然感染禽場有通報義務，並可領取補償費，但案例場復養需依照「H5或H7亞型家禽流行性感冒案例場復養申請程序」辦理，繁複且嚴格，復養清空期達50天。加上臨近案例場的禽場也將遭波及，將被嚴格監控，由獸醫師地毯式訪視，並進行移動管制與全面篩檢。

因此，不少業者寧願冒險隱匿疫情，也不願向政府通報，以至於疫情無法控制。同樣的，養豬場也爆發的豬流行性下痢（PED），PED疫情也不透明，豬源供不應求，始造成價格飆漲。

農委會只會不斷的補貼進口蛋與豬肉，面對失控的疫情，至今未積極處理最核心的問題，若未能控制疫情，將威脅每年近千億產值的相關產業存亡。

（作者為中華經濟與金融協會副祕書長）