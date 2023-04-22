當演唱〈我們同唱一首歌〉必須被譴責、懲處時，暴露出台灣表面雖廢止了《出版法》，但其幽靈卻已隨民進黨執政而復活。在歷經此次震撼教育後，相信台灣老百姓心中的「小警總」，又得記錄更多哪些歌不能唱、哪些話不能說了。

敦化國小合唱團事件的原爆點，在於綠營認定〈我們同唱一首歌〉帶有政治意涵，身為台灣人不該聽也不該唱，否則就是協同統戰。換言之，縱使沒有明文禁令，但這首由方文山作詞的歌，實質上已屬禁歌，誰唱誰倒楣。

令人錯亂的是，2016年蔡英文在首任總統就職典禮，特別安排群眾合唱戒嚴時期禁歌〈美麗島〉，藉此凸顯突破禁錮的意義。然而，今天民進黨不僅用行動讓禁歌復辟；更可怕的是，昔日的音樂審查至少是訴諸法律文字，羅列違反國策、為匪宣傳等紅線，但現在卻是奉綠營意識形態為圭臬，黨說你不能唱，你就不能唱。

更諷刺的是，當時蔡英文就是找來敦化國小領唱〈美麗島〉，怎麼同樣一支合唱團，昨天唱〈美麗島〉是驕傲的民主幼苗，換唱〈我們同唱一首歌〉就變成中共同路人？有問題的到底是無色的小孩，還是人一綠就雙標的大人？

只有民主程度愈低的國家，文化審查程度才會越強。因此，無論陸方邀請學童演唱的本意為何，自許打造亞洲民主燈塔的民進黨政府，再怎樣都不該把「威權」視為理所當然的防禦手段，這麼做，與你所指控的「威權」有何差別？

眼見台灣進入另一種噤聲年代，民進黨若拉不下臉恢復《出版法》，就請把髒手從文化創作中移開，別再打著民主反民主。