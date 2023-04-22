蔡英文政府近年最喜歡自我吹噓在強化國防戰備的努力，像是增加國防經費、以被害人心態邀集各國關注台海和平及吹捧美國對台軍售和合作交流等，最主要目的就是誇大共軍攻台威脅的立即危險，藉此凝聚民心以謀求政黨利益。

不過，蔡政府的自我感覺良好遭美國國防部外洩機密文件戳破，國人驚覺到這些年國軍的實質防禦能力不若宣傳效果，尤其將我國國防軍力弱點一一揭露，恐怕不是國防部以「不評論不實文件」一席話就能輕輕帶過。關鍵在於，美國參謀首長聯席會議發言人婉拒評論，但並未否認文件的真實性，外媒也如實報導，更不用說這是美國針對台灣防衛能力的整體評估結果，絕非蔡政府可隻手遮天掩蓋真相。

國人不願打擊國軍士氣，更沒有貶低其捍衛國家安全的所有努力。然而，台海兩岸軍力懸殊是不爭事實，我方更沒有與中共進行軍備競賽的條件，所以認清自身實力與對手策略，制訂出嚇阻共軍攻台的有效計畫，不就是政府該做的事嗎？蔡政府最擔憂的恐怕不是台灣能否抵禦外敵，而是這份文件在國內引發的政治效應及衝擊。

報導提到，機密文件披露美方質疑台灣防禦能力，連台灣國防官員都懷疑自身能力無法阻擋共軍空優，尤其中共徵用民船當軍事目的更降低美國情報機構偵測其可能犯台之能力。更重要的是，美軍探知共軍極可能部署超音速無人機，增強偵蒐台海周邊的美軍及區域內的軍事基地動態能力，屆時恐怕美日聯手都難應付。

相較於烏克蘭，熟悉台海軍事現況的美國學者梅惠琳特別提到台灣的劣勢，認為「若缺乏美國直接軍事干預，台灣在任何情況下都無法自行抵禦侵略」，所以台灣必須自己支撐足夠時間，好讓美軍集結足夠兵力到台海。問題就在一旦戰火爆發，台灣能有多長時間等待外援？

不可否認，自中共武力威脅台灣後，台海和平已成為國際焦點，各國無不密切關注中共何時動武。事實上，許多推論都出於有目的性的臆測，中共雖持續增進解放軍現代化戰力，不過仍沒有必須在台海動武的動機；而美方也不認為習近平必然會以俄烏戰爭為借鏡，現階段並未有攻台意圖。

民進黨最大問題就是謊話說百遍後，連自己都相信了！國防部礙於上級壓力，不得不聲稱「絕對有能力、有決心和有信心」確保國家安全。然而，事實擺在眼前，再多的謊言也難掩飾我國防禦能力的漏洞。

國家安全固然倚賴平時備戰，但也不能忽略避戰的重要。越來越多國家關注台海，台海卻變得更加不安全，只能說是適得其反。當美國都極力與中共建立雙邊關係的「護欄」，蔡政府豈能對處於高風險的台海視若無睹？一心只想「拉美抗中」，毫無爭取兩岸和平的準備，台海勢將難有寧日。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）