在國民黨中央徵召總統參選人依然混沌不明之際，新北市長侯友宜出訪新加坡，啟動問鼎總統大位列車。「舞台自己搭建，形勢自己創造」，無論爭取黨內提名及贏得大選，侯友宜深刻體認必須採取主動，操之在我，短短4天的新加坡之行涉及國內政治、外交及兩岸關係多重層面，在凝聚強大動能之後，如何順勢運作，達成最終目標將是真正的考驗。

兩岸老朋友 高規格接待

侯友宜返抵台灣時發表談話指出，要以新加坡靈活、彈性、務實的智慧，努力使台海穩定、區域和平、世界共好，以及對自己的優勢要有信心，務實不務虛，讓國際社會正視中華民國的存在。簡要的聲明彰顯新加坡之行已超越城市外交層次，具有區域及國際視野。

面對關係中華民國前途的2024年總統大選，國民黨中央保證提出「最強候選人」，卻又弄出違背政黨政治常理的「黨內、泛藍、非綠」三階段提名整合，大好形勢為之逆轉。去年「九合一」選舉之後，侯友宜聲望如日中天，率領國民黨重返政權指日可待，曾幾何時，民進黨參選人、副總統賴清德已維持穩定領先。

綜觀民主國家的選舉，除政黨、政綱，最關鍵因素在於候選人的人格特質與政治魅力，今天選民獨立自主意識強烈，需要一位能領導台灣走向和平、安定、繁榮的國家領導人，而不是政黨、派系權力分配、交換、甚至分贓的結果。侯友宜與其靜待黨中央完成整合程序，不如主動出擊，自我創造最有利的舞台與形勢。

台灣總統選舉有個不成文特殊現象，就是要爭取美國的認同與背書，但在不具總統參選人身分下，侯友宜現在就去華府「面試」不免予人突兀之感，美方也難以因應，選擇新加坡首發不僅是最佳替代方案，更具戰略縱深。

新加坡雖僅是個城市國家，在台灣對外關係中具有高度地位，如過去台灣駐外代表中，唯獨駐美國、日本及新加坡代表人選必須由總統欽定；而在兩岸關係上，新加坡也具樞紐地位，1993年「辜汪會談」、2015年「馬習會」兩岸歷史性的事件都是在新加坡協助下完成。

侯友宜2019年以新北市長身分訪問新加坡，他這次頂著潛在總統候選人光環舊地重遊，新加坡高規格接待，無論就台星雙邊關係、兩岸關係，乃至侯友宜的個人政治前途都具有正向意義。

累積自信心 下一站美國

新加坡之行對未來可能的華府面試也是重要的學習、熱身之旅，未來若獲得國民黨總統提名，侯友宜訪問美國將面對更嚴肅、高難度的外交與兩岸議題，新加坡之行累積的經驗與信心對因應美方的壓力測試應有重大助益，特別是新加坡在美中兩強之間保持中立、等距外交，以國家利益為目標的外交政策具有參考價值。

美方關切特定候選人的外交理念及政策取向，是否具有充沛政治實力，侯友宜在離開新加坡前表示，台灣最重要的是避免戰爭風險，維持和平，這也是世界所期盼，顯示他不但與美方有共同的理念與目標，更已鎖定美國為下一階段目標。

短短4天密集訪問中，各方聚焦侯友宜與新加坡副總理黃循財的會面，黃循財會後主動在臉書貼出雙方交談甚歡照片，並發文表示，他們已是老朋友，新加坡與新北市有長期友好的關係。黃循財2019年是以國家發展部長身分與侯友宜會面，現在升任副總理，且為李顯龍的接班人，兩人會面提升到「潛在領導人層級」，給與無限想像空間。

由於尚未獲得正式提名，及尊重地主國與外交禮儀，侯友宜並未對外交及兩岸發表政策性談話，但他在簡短聲明與答覆記者，言必稱中華民國，對國家定位沒有模糊空間；並以「在國家需要我的時候，我一定會勇敢挺身而出」，以及「面對所有挑戰，我都毫無懼怕」，雖然沒有正式宣布參選，但已明其心志，無形中也強化了他在國民黨徵召提名的實力地位。

侯友宜擺脫國民黨徵召提名過程的束縛，一步一腳印，走出自己的路，新加坡行展現了問鼎大位的高度與風度，這是艱困選舉歷程的開始，未來仍有層層挑戰，如何維續、強化這次訪問的效應將決定他個人與中華民國的命運。