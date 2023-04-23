公元1847（道光27）年，負責馬禮遜紀念學校的美國籍勃朗牧師，因健康不佳理由返回美國，離開時徵詢學生願否隨他赴美求學，同學中3位即容閎（公元1828～1912，道光8 ～民國元年）、黃寬（公元1829～1878，道光9～光緒4年）及黃勝（公元1827～1902，道光7～光緒28年）3人舉手表示願意，經家庭簽結同意書後，就隨同勃朗牧師，在公元1847年（道光27）到了美國，這是華夏中國，最早出國的3位好漢；請注意，這是中山先生在公元1866年（同治5）出生前19年的事。

勃朗牧師安排他們3人，到麻州的孟松學校就讀。學習期間，黃勝中途因病無法繼續，先行離美返回香港發展，因為黃勝會說英語了，乃成為香港首位獲政府認可的華人陪審員。公元1870（同治9）年，黃勝參與創立東華醫院，後曾協助清廷率領第二批學童出洋留學美國。

公元1883（光緒9）年12月，黃勝被委任為香港首位華人太平紳士。黃勝亦從商，在香港買賣土地致富，是香港早期知名華商。其公子黃詠商（公元1856～1897，咸豐6～光緒23），較中山先生長10歲，因其父黃勝與大律師何啟（公元1859.3.21～1914.7.21.，咸豐9～民3）熟稔，且何啟亦西醫出身，孫中山先生在香港就學時曾師從何啟受教，故於公元1895（光緒21）年初，黃詠商經何啟介紹，結識了要推翻滿清時年29歲的中山先生，旋即參加興中會活動。

該年2月，興中會總機關，就在黃詠商居住的「乾亨行」中成立，黃詠商以行動掩護革命運動。同年（公元1895，光緒21），孫中山、楊衢雲策劃廣州起義時，黃詠商變賣位於香港蘇杭街的祖產洋樓一幢，得款8000元，全部捐獻興中會作為革命軍費。是役，是中山先生的第一次革命起義，因事機洩漏失敗，青天白日旗幟的設計者陸皓東被捕犧牲。起義失敗後黃詠商避居澳門，數年後病逝。黃詠商這個名字是不是很有意思，似在表達黃勝先生這一輩的年輕平民百姓，詠贊商業，雖不見其理論，但「詠商」2字，足以概見其時平民百姓們的主張，就是中華民族要商業化。

第二位的黃寬先生，在公元1849（道光29）年於麻州的孟松學校畢業後，前往英國蘇格蘭入愛丁堡大學修習醫學。公元1855（咸豐5）年本科畢業，在醫院實習兩年，繼續研修病毒學和解剖學，於公元1857（咸豐7）年獲醫學博士學位，黃寬是第一位留學英國大學華人，也是中國的第一個西醫醫生。黃寬於公元1857（咸豐7）年回國後，一直在香港或廣州等地行醫，開設醫館，承擔教學任務，教授解剖學、生理學以及外科醫學，為國家培養了許多第一代西醫人才。公元1878（光緒4）年10月12日逝於香港。

這3位最早的出洋留學生中，僅容閎一人在美國了；也在麻州之孟松預備學校就讀，公元1850（道光30）年畢業後，考入耶魯學院（現耶魯大學），是第一位在美國及耶魯大學就讀的華人。公元1852（咸豐2）年，容閎入籍美國，並於公元1854（咸豐4）年畢業，獲得文學學士學位後回國。

學成歸國後，曾從事實業救國之路，其時太平天國運動（公元1850～1864，道光30～同治3） ，正在半邊華夏土地上熱烈開展，故容閎曾進入南京，與太平天國的洪仁玕會面，提出以西方文明引入中國的「治國七策」，天王洪秀全則授予容閎一枚四等爵位的官印。

或許容閎已看見這項運動不可為之處，拒絕賜封後離開南京。他後來先後在廣州、香港、上海等洋人或涉洋單位工作，最後協助上海寶順洋行經營絲茶生意及自營商業，終覺和返國報效的志向有違，乃投入清末名臣們師夷制夷的自強運動中，並承曾國藩之邀而入幕府，公元1863年（同治2）10月，容閎向曾國藩進言：

「中國今日欲建設機器廠，必以先立普通基礎為主。不宜專以供特別之應用。所謂立普通基礎者，無他，即由此廠可造出種種分廠，更由分廠以專造各種特別之機械。簡言之，即此廠當有製造機器之機器，以立一切製造廠之基礎也。」

言之成理，曾國藩乃派容閎往美國購買機器，建成江南製造局。但一個江南製造局可不是個小單位，請問僅一個懂英文的容閎，多麼需要能協助他，不僅懂英文，還能懂工程的助手，容閎乃興起幼童留美，培育建國人才的計劃，最後經曾國藩及李鴻章呈報朝廷獲准進行。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】