今年3月底以來，以色列和美國的政治形勢，讓世人重新思考「民主價值」的意義。由以色列建國史上最右派的執政聯盟撐腰，總統納坦雅胡總理發動的司法改革，希望「審視法官的提名權，賦予國會得以透過簡單多數決，就推翻最高法院裁決權力」，結果引爆連續三個月、全國性的反對抗議示威風潮。而美國前總統川普日前在紐約出庭應訊，民主共和兩黨的激烈政爭，支持和反對川普的社會對立氛圍，再次掀起「川普勝選」（Trump Won）的民粹主義，與美國「世界民主典範」的意象，形成強烈對比。

首先，以色列今年的司法改革法案，造成政治動亂不安。建國史上，任期最久的總理納坦雅胡，去年底組成史上最右派的聯合政府，所推出的司改方案，嘗試嚴格審視法官的提名權，賦予國會得以透過簡單多數決，就推翻最高法院裁決的權力，舉國譁然，長期抗爭和罷工於焉展開。由於國防部長發言反對，隨即被撤職，更引發退伍軍人直接參與抗爭活動。

該法案還在國會強渡關山，釀成更大規模的全國罷工，機場癱瘓，航班取消。以色列總統罕見的提出批評，納坦雅胡最終出面表示，該法案將停止付諸二讀和三讀，留待4月底的新會期開議再做決定，暫時平息延燒快三個月的全國動亂。

其次，前總統川普前往紐約市出庭應訊，成為美國歷史上，第一位被檢察官提起刑事訴訟的總統。返回佛羅里達州住家的川普強調，「刑事指控是對美國的侮辱」。這位在2020年沒有連任成功，卻拿到7,500萬票的第45任前總統，34項訴訟最高將可處以136年的刑期，而在今年12月再次出庭之前，都享有卸任總統的執法保護。由於前副總統潘斯指控這是「政治起訴」（political prosecution），共和黨籍的政治人物全部表態，反對民主黨「以司法訴訟之名，行政治追殺之實」。從2020年選舉期間、2021年1月國會暴動、乃至於當年「封口費案」，以及搜索川普住家「海湖莊園密件案」，在政治、社會、司法的三個層面，一次又一次的強大衝擊，讓有志之士開始反省民粹主義，是否將成為未來選舉揮之不去的陰霾。

世界各國的政府體制不同，國情也大相逕庭，歐美先進國家創建「自由的」民主政體典範，就國家數量來說，其實並沒有愈來愈多。依據「我們世界的資料」（Our World in Data）之研究，截至2022年底，世界各國的政體分為：封閉的專制政體（16.85％）；選舉的專制政體（32.58％）；選舉的民主政體（32.58％）；自由的民主政體（17.98％）。相較於2002年的16.48％、32.39％、28.98％、22.16％，「選舉的」和「自由的」民主政體，雖然有所成長，然而，「封閉的」和「選舉的」專制政體，其實並沒有減少。換言之，20年的變化，只是出現在「選舉的」移向「自由的」民主政體；「封閉的」和「選舉的」專制政體，則幾乎不變。

更重要的是，經貿全球化的20年，並沒有為人類帶來原本視為理所當然的「民主政治」。就人口的數量觀之，「選舉的」專制政體20年來統治的人民，從2002年的17億人增加到2022年的近40億人，而「封閉的」專制政體也從10.5億人增加到17億人。全世界的財富，固然因為全球化而增加，然而包括「自由的」民主政體在內，面對「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，貧富懸殊、貧窮世襲、階級世襲的現象，各國政府動輒得咎，無計可施。即便是「自由的」民主政體，以色列和美國當下，都正在發生讓世界各國側目，世人難以理解，「政治想要干涉司法」，以及美國前副總統潘斯指控「政治起訴」的質疑。

「立法、行政、司法」的三權分立，是西方民主政治的精義。無論是行政部門提出試圖干涉司法的司法改革，或是在野政黨對於執政黨「司法武器化」的指控，都已經觸碰到民主的最後底線。矇著雙眼，一手持天平，一手握長劍，象徵司法正義和公正審判的古羅馬女神，對照如今發生在以色列和美國的重大爭議事件，當足以視為對於全球民主政治發展，所敲響的一記警鐘，值得台灣在內以「民主價值」為宣傳口號的「自由民主」國家好好省思。