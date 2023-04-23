台灣有兩位即將要挑戰明年總統大位的政黨候選人，這個星期分赴不同國家，展開起身式訪問。民眾黨的柯文哲和過去N個黨的候選人一樣，首選美國；國民黨侯友宜則去新加坡。

政府現在一舉一動被美國掐得不由自己，要奪大位者必須先和美方溝通，取得他們的基本信任，以後方便辦事。畢竟台灣安全都靠美國，是過去一貫的思路，贏得美國信任就贏得台灣民心信賴，好像理所當然。

不過過去行得通的事，現在變化很大，造成台灣人對美國信任幻滅的，反而多來自美方自己政策失誤。

如果逼喜歡養生的台灣人吃萊豬，造成的是一種美式反台民意的初心震撼，近來不惜迫台積電赴美設廠、說戰時擬轟毀台灣台積電的正是美軍將領；美高層來訪全為了速簽軍售，次次捲走百億、我們訂購的武器卻運到烏克蘭、或出貨遙遙無期；五角大廈強推台灣走向刺蝟戰、要讓海灘遍布地雷、民代肖想對全民配發步槍，以巷戰阻擊為嚇阻戰術，乃至聚集美式武器飛彈砲彈儲備於台灣，種種燒腦想法、威脅戰術，無非是引誘對岸將武器瞄準台灣，民進黨政府其間何嘗曾能自主過。

柯文哲在美國對國防部的外圍智庫表示，當然希望兩岸能和平，但底線還是台灣自主。又承認過去20年台灣在國家戰略上最大錯誤是在失去中國人民的喜愛甚至羨慕。

要不要深思一下台灣為什麼走到這一步？最近這一年是什麼變化，引得大陸「動不動就飛機飛來飛去？」除了民進黨仇中主張台獨、和裴洛西訪台及一連串法案推出，還有別的因素不斷在刺激對岸，促使他立即加速升高敵對姿態。

現階段看不出來民進黨如何向美國爭取台灣要自主，外媒日前報導台灣官員曾「敦促美方少講幾句依賴台積電有危險」的說法， 顯然反映太遲，民間疑美已深入人心。

國民黨前有洪秀柱和韓國瑜兩任總統候選人，宣布參選後不採取率先向美AIT報告或赴美膜拜的姿態，所表現的是一種對平等、自重和自主政治路線的真實嚮往。如果過去那段時期他倆予世人的是一種自不量力的政治探試，那麼現今諸多合縱連橫的國際領袖間多元化操作，以謀求擺脫過多身不由己羈絆、讓國家利益最大化的趨勢，是不是可以證明迭三代的國民黨員，在推舉未來領袖時，早就有要自主行政的覺悟。

侯友宜的起手式落地在新加坡，也會見了新加坡執政黨副總理黃循財，黃是李顯龍外訪時的代理總理，外界視為是下任新加坡總理接班人的最大黑馬。

黃循財去年接受美媒專訪表示，新加坡目的是創造「重疊的友誼圈」，讓所有大國都在該地區擁有利益；對於美中台關係，他則認為如果美國和中國之間接觸有限，及台灣局勢更加緊張，美國和中國可能會像夢遊一般進入衝突。

台灣如何才能避免被這個詭異的夢遊漩渦身不由自己的推入戰火？

侯友宜早一步返國門，已發表將借鑒新加坡，靈活彈性務實努力，維護區域和平、守護下一代的談話。令人好奇的是柯文哲和彭佩奧會談過後，返國將有何創論？

我們期待他們接下來都能規畫可行策略，畢竟未來要拿出真行動，只看表面姿勢，過不了這凶險的亡命漩渦。

台灣最好的策略，與其被動當啟戰導火線，何不主動當安全閥？（作者為前中央月刊總編輯）

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