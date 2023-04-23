日前美國國會眾議院針對台海舉行兵棋推演，相關人士根據兵推得出一簡單粗暴結論： 必須讓台灣「全副武裝」。儘管全副武裝的具體定義不明，但導致如此推論的理由竟是：兵推結果表明，衝突開始後美國無法為台灣補給。如無法為台補給的推論為真，則美國已無意中透露立場：美軍不會援台。

心理學家佛洛伊德說過：「所有的失言都是潛意識的真情流露。」美國此次的真情流露卻是顯得無奈，因為衝突開始後美國無法為台灣補給，指的是能力上的無能為力，而不是沒有意願。這是公開大方承認中國在其國土周圍的反拒止能力，已經是美國歷史上首次遭遇的最強敵手，沒有之一。

對台灣有利的歷史紀錄表明，美國確曾出兵援助盟國且獲得成功。但不詳的暗示卻是，美國的成功都是建立在用盟國人民的鮮血拖住敵國進攻的軍勢，最後階段才以正義之姿現身最大程度地盡攬戰爭利益。在兩次世界大戰中美國無不如此，在歐陸戰場上用歐陸與英、蘇上千萬軍民的人命拖住希特勒的稱霸歐陸的野心；在亞洲戰場上用中國上千萬軍民的人命拖住日本稱霸東亞的野心。

美國往往先推卸責任，利用盟國大量消耗敵國的戰力，末了再以正義的化身姿態出現，卻不是為了民主、自由等道德陳義甚高的理由出兵，而是不折不扣的現實利益使然：全力打壓可能妨礙美國成為霸權的大陸國家崛起。就算德國不高舉納粹大旗，就算日本不是軍國主義，只要它們有成為歐洲霸主、亞洲強權的能力之前，就注定美國一定會介入阻斷他們稱霸強權的道路。這段歷史提供了現今中美關係軌跡的預視效果，台灣可能扮演的角色都不例外的予以預告。

對台灣不利的歷史紀錄也表明，二次大戰後，美國已不願與歐亞大陸上的大國進行正面交鋒（如果中國大陸在當時不算大國的話）。而美國在戰場上兩次嚴重的失算（韓戰、越戰）讓美國付出了數十萬人命，更是喚醒美國人民反戰意識，美國至此再無與大國交戰的紀錄。

台灣人民是否願意成為美國挑戰此一紀錄的犧牲者？從此次與之前有關的兵推歷程中可以審思。眾議院此次兵推根據國外消息而台媒一致未予報導的是，美國最終的慘勝靠的是美國出動核潛艇與路基洲際飛彈才得以實現，期間更是遭到解放軍的核打擊。之前兵推則是美軍損失2～4艘航母加上萬人以上的美軍傷亡才得以慘勝。

不難看出兩次兵推美軍所要付出的勝利代價極其慘重，美國是否願意為了台灣付出遭受核打擊、航母擊沉的沉重後果？答案也是顯而易見。因此台灣人民不應只看慘勝的兵推結果而沾沾自喜，而忽略過程代價之重將導致結果不可能實現的現實。此次兵推的推論直接表明了美國無法為台灣補給的真實答案，台灣是否願意正視並將其與美軍不會援台畫上等號，重回兩岸和平優先的政治處理模式，就端賴人民用選票敦促兩黨了。（作者為自由撰稿者）

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