馬斯克的SpaceX發射火箭失敗。整個發射，即使失敗，馬斯克也仍然賺了一波宣傳。當然，背後的支持者美國，一點都不擔心。

美國在二戰之後，發展出一套把軍事跟資本深度綑綁的模式。軍方適時的把軍事或情報科研技術，交付給選定的創業者。網路，就是美國軍方拿出來的技術。而美國主要社交平台，還有谷歌地圖跟美國官方的關係……，例子數之不盡。

美國官方隱身幕後的好處太多。一來，保證美國在新興科技的主導與壟斷地位。二來，超額利潤鎖在美國。第三，美國因此對情報蒐集的能力，所向無敵。第四，出面的是私營企業，可以便宜行事。容易避開國內外跟國會的監管。第五，美國政府成立許多基金會跟皮包公司，作為投資者，隱密投資。

馬斯克現在最重要的投資，有特斯拉、SpaceX跟推特。SpaceX的主打項目，是低軌衛星「星鏈」，跟火箭發射。

低軌衛星其實是低科技，但用處挺大。美國政府一路開綠燈，用星海戰術，搶占軌道資源。表面上當然是商業用途。但軍事用途，俄烏戰爭已經演練給全世界看了。美國現在也說，要讓星鏈入台灣。

美國太空總署，跟SpaceX深度合作，把火箭項目外包給SpaceX做。所以，SpaceX，跟美國許多軍火供應商一樣，是軍工複合體中的一個關鍵成員。但是又保持民營的姿態。

許多人，開始反思了。人家馬斯克真是人類英雄。人家美國把外太空都讓民營企業去做了。你看，資本主義還是好呀。多自由。

真的？美國視太空為美國勢力的延伸。把星際爭霸盯得多緊。太空會很自由？不是美國自己人中的自己人，能容你買推特，搞衛星，發射火箭？你真以為，誰有錢就可以買推特？

如果真是資本主義自由競爭，為什麼華為被一聲令下，全球追殺？為什麼要求全球抵制華為手機？為什麼逼著美國英國跟許多國家的通訊商，必須拆掉華為的設備？如果不是美國下三濫的抵制，華為在5G早就吊打全球。同時在高端手機，會嚴重威脅蘋果手機的地位。

如今，美國以政府之力，幫蘋果以及歐美5G廠商，打掉科技與市場勁敵華為。多麼輕鬆寫意。這樣的資本主義，競爭不過你，就把你給禁了。當然美國包贏。

美國這個體制，本來就是為資本集團服務。本來就是以政府洪荒之力，為資本集團，全球圍事。政商利益，統治階級，都安全的藏身在資本集團的股份中。司法、軍事、科技、媒體跟政客，都為統治階級服務。利益完美共生。還口口聲聲資本主義，民主自由。

對Tiktok，是一副除非打包賣給美國公司，否則不容你活的態勢。美國對微信，不管三七二十一，先限制部分重要功能。然後，馬斯克買下推特，還說特別羨慕微信的種種支付功能。要推特複製抄襲微信所有功能。你瞧。美國能容你中國企業有開創性？毫不猶豫打壓你，然後掠奪你的市場。

我可能是最早呼籲，注意馬斯克企業，可以隨時軍事化，並且打擊中國太空跟科技發展的人。2018以前，我就開始不斷提醒，要注意防範。

現在，似乎不為馬斯克歡呼，就會被認為義和團。想為馬斯克搖旗吶喊，是個人自由。

可是，能不能不要雙標？馬斯克可以上太空。任正非為啥，連玩個手機都不行？（作者為作家）

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