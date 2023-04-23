兩黨立委初選大致底定，似乎有一共同現象，傳統的戰略已經失靈，個人色彩才是取勝的關鍵。

國民黨徐巧芯會贏，有人說喜歡看到年輕、有戰鬥力的；費鴻泰雖然過往對國民黨有功，畢竟廉頗老矣，尚能飯否。

不過老實說，徐巧芯真正能贏，是贏在她的空戰，她抓到了話語權，廣播、電視、視訊平台供應了她無盡發揮的舞台；而費鴻泰似乎老神在在，只搞他的地面作戰，每周一次的市場問政也從不停歇，他以為能抓住在地民眾，卻不敵同僚鋪天蓋地的轟炸。

民進黨台東現任立委劉櫂豪是青壯派，何以會敗在老將賴坤成之手也是同樣道理，劉櫂豪仗著是小英子弟，又是現任優勢，幾乎沒把老朽擺在眼裡，老縣長、老立委覷出端倪，選前拼拚製造話題，一舉達到復仇之心。

｢堅偉大戰」相較之下王世堅是老將，何以能力抗年輕輩何志偉？兩者同樣尖牙利齒、聲量也幾乎無分軒輊，最後的勝負則是｢正義之爭｣，民心向背站在傳統道德的一方。

黨內初選是2024大選的前哨戰，各黨都看出勝敗兩方的優缺點，人品也好、戰略也罷，中央能供應的力道應該擺在哪，大概也都心裡有數。

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