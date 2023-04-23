2023年以來，生成式人工智能ChatGPT當屬最熱門的話題，不但美國及世界各地各自推出不同版本的智能技術，而追趕美國之餘其技術間的差異也正逐漸縮小中，其市場應用也逐漸由專業人員擴散到一般百姓，或者說專業水準相對較低的人之間的差距已逐漸縮小，甚至消失。

OpenAI最近宣布GPT5技術預計在2023年底推出，此舉宣告真正通用人工智能（AGI）、超智能（ASI）、「奇點經濟」時代的到來，人們在面對這個智能產業典範移轉的時刻，在興奮之餘但難免也感到惶恐不安，其中最令人關注的是：沒有靈魂的AGI及奇點結構，何以威脅人類？

一般人談起「奇點」就認為這是宇宙學的一個抽象名詞，其定義接近行星系統毀滅的「臨界點」，或瀕臨崩解的狀態。在產業應用中，奇點是分布式經濟的獨特結構，也是網路體系由Web2.0平台結構轉化成Web3.0分布式結構，代表宇宙重生、再生及演化系統的延續，更是智能技術的終極呈現，2021年出台的元宇宙、2022的ChatGPT、2023年的GPT4/GPT5就是智能技術持續精進而造成網路智能系統演進的成果。

雖然近代智能技術發源於美國矽谷，但其應用卻也風靡雲湧全球，而兩岸政府及產學精英在面對這個時代巨變也有不同的態度。最典型的就是專家座談、研討會、產業創新、仿效矽谷、產學合作等架構，但超智能技術尚在初始萌芽階段，過多的選項必須依靠策略及內外實力，同時聚焦在既定策略方向才不致迷失。

在最近幾周以來，跟風全球智能技術發展趨勢，兩岸各自組織數量相當的研討會、交流會、產學合作溝通會，而這些會議的內容/規畫反應出兩岸產官學各界對這個新興超智能的態度，值得台灣各界重視。

大陸人多勢眾討論的目標涵蓋了政策/法令規章/政府治理、未來趨勢及應對之策、產業應用從知識密集到工業4.0、健康醫療、科技教育及哲學觀等等。雖然大眾對智慧科技未來趨勢仍有仔疑，但各個團夥所表現企圖心令人嘆為觀止！從技術面、經濟應用及市場面、政策面、教育面各方面切入，各方面論述雖不成熟但其超強企圖心仍溢於言表，代表了大陸民眾對「成功致富」的飢渴及市場競爭的殘酷！

但在台灣所召開的研討會、說明會、學術演講仍聚焦在GPT偉大盛世的發展、商業應用等，尤其值得關注的是演講者多為資通訊及商管背景，說的多是底層實事求是（nitty-gritty）小細節，或矽谷大老已經提出的論述，但極少表現出「台灣本土版」的觀點！是小確幸文化害了台灣的宏觀視野？是本土代工文化蒙蔽了產業/政府領導人的目光？還是台灣從未有過自身獨特/系統性的知識體系足以擁抱新興的科技與事務？還是政府無知、無良、無能怠惰懶政的風氣所造成的結果？

根據最新報導：老牌製造業龍頭、工業4.0發起人德國西門子公司，正在與美國軟體巨擎微軟公司洽商合作，推動GTP工具來改進其工業工作流程，聚焦在「GPT+工業」的發展。在可預見的未來，GPT/AGI/ASI技術將逐漸擴散到所有的日常生活及科技產業中，在這個「史無前例」的變化下台灣產官學界未雨綢繆的策略準備好了嗎？除了專家座談、研討會、產業創新、仿效矽谷等口號外，勢頭在那？

「拾人牙慧」不足取，但台灣上游技術領導力弱勢且規模不足、中游市場幅員小、下游政府治理也不能僅靠治國，而發展純網路文字及媒體應用也不足以支撐台灣未來的經濟發展，但同時發展工業應用也困難重重！台灣該何去何從？產官學菁英在亢奮之餘，是不是也該重新思考新的策略方向了？（作者為陽明交通科管所大學退休教授）

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