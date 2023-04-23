報載，有立委質詢問教育部長潘文忠，知道有國中課本將「馬鈴薯」稱之為大陸用語「土豆」？潘文忠驚呼「台灣教科書怎麼可能使用中國大陸的用詞？」；出版社也緊急道歉表示要再修訂重送審，但道歉之餘也不忘指出係參考教育部重編國語辭典修訂之版本。

教育部作為國家作育培植英才之最高機關，地位崇隆超然；因此，過去每逢選舉時首長總是避開，不同於其他部會，避免介入政黨中的混水。但曾幾何時，教育部已淪為政黨大手，如2018年1月台大遴選校長候選人進行投票時，由管中閔當選台大校長；但在管中閔當選後接連爆出兼職獨董、論文涉嫌抄襲等爭議，當時的教育部長即為潘文忠，是處理管案的首位部長，因為此案不斷延宕飽受批評，亦係首位因此案下台之教育部長。隨後由中研院院士吳茂昆接掌教育部長一職，上任後強勢駁回台大校長遴選結果，要求重啟遴選，但被台大拒絕；未料吳茂昆後因「違法赴陸」爭議請辭獲准，擔任教育部長僅短短40天。最後葉俊榮接掌教育部，並於12月24日迅雷不急召開記者會宣布，「勉予」聘任管中閔為台大校長，並要求台大必須在3個月內針對過程中的瑕疵與爭議，提出檢討報告；而葉俊榮因為遴選案被行政院長賴清德約談後，乃立即遞出辭呈並獲准。

而現今教育首長卻仍大搞意識型態作祟，連土豆、馬鈴薯都要錙銖計較，台灣的民間文化受閩南先人、日據時代的影響甚深，有諸多的風俗民情都來自大陸，乃極為自然之事。如同英國人早期到美西開疆闢土，其後落地生根組成國家，仍保有過去英國之餘暉；又如新加坡有華人佔74.2%，而其他歐亞混血人口、馬來人、印度裔等多元民族組成國家。可鑑於國家之組成，無礙多元文化之形成，而且更有必要尊重與保留。

很遺憾的作為領導全國學術機關的教育部，首長在立法院殿堂上備詢卻嚴重失言；如此狹隘思維與缺乏包容、漠視多元文化，如何春風化雨、百年樹人，造化我們莘莘學子?

（作者為世新大學法律系兼任副教授）

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