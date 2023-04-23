前總統馬英九率團訪問大陸，參觀中國鐵建。（藍孝威攝）

如今的台灣青年說起大陸，便會想到TikTok、小紅書，或是陸綜陸劇、茶顏悅色等時尚生活類事物。實際上大陸近年的變化不止這些，無論是科技還是產業都有了驚人發展，不少領域都已處在世界前沿。近期馬英九大陸祭祖之時，有言論稱「大陸高鐵沒靠背」，結果貽笑大方，卻也從側面反映出一些台灣民眾確實對大陸知之甚少。

大陸近年，無論是數字經濟、電子支付等新經濟在全球領先優勢，AI、5G以及探月工程、火星探測、國際太空站等尖端科技突破，還是新能源汽車、高鐵等先進製造業、超級工程，無不讓西方國家為之側目，而一些台灣民眾卻對此幾乎無知無感。

馬英九參訪大陸企業，參觀先進生產線，多次問「這是世界第幾」，常被答覆「是世界第一」。如世界上最大的混凝土機械製造企業三一重工，其董事長向文波介紹，馬英九所參訪的三一重工18號工廠是受到世界經濟論壇（WEF）認證的「燈塔工廠」，擁有亞洲最大最先進的生產線，已基本實現智能化生產和管理，被譽為「工程界的華為」。

有「世界第一」之稱的還有上海洋山港，它是全球第一大集裝箱港口，也是全球智能化水平最高的港口之一。上海港貨櫃吞吐量已連續12年蟬聯世界第一，是高雄港的5倍，其中洋山港貢獻率超過50%。

馬英九在大陸3次乘坐高鐵，只因高鐵已是大陸主要城市之間最便捷的交通工具之一。譬如上海和北京相隔1318公里，高鐵最快4小時18分即可到達。乘坐高鐵出行對大陸普通民眾來說也習以為常，「五一」假期臨近，大陸許多熱門觀光城市間的高鐵票早已被搶購一空。

目前，大陸的高鐵線路總長度已經達到4.2萬公里，超過歐洲鐵路總長。截至2022年底，大陸鐵路營業總里程達15.5萬公里，這意味著孫中山《建國方略》中提出的中國要建成16萬公里鐵路的計畫已經基本實現。此外，數年前就曾有外國網紅博主在高鐵上做實驗，將一枚硬幣立在行駛的高鐵列車上，持續8分鐘不倒。這正是大陸高鐵設計製造技術尖端、乘坐舒適度卓越的見證。

在台灣還在為「資安」擔憂之時，大陸的數字化、智能化技術已深入各個角落。比如，以數字化、智能化管理著稱的洋山港，其設備大都裝有大陸生產的晶片。上海浦東新區城市運行綜合管理中心，已經可以運用「城市大腦」提高城市治理能力和城市管理精細化水平。

馬英九曾感歎，「大陸在各方面發展都非常快，有些甚至我們可以說是夢想不到的」。沒想到的還有大陸對外開放程度以及經濟外向型程度之高。即使是重慶這樣的內陸城市，也能擁有西部陸海新通道、中歐班列、長江黃金水道等構成的物流網絡。

蔡政府實行「認知戰」多年，管控媒體，減少兩岸民間交流。這使得台灣普通民眾無論是對大陸發展近況，還是對「統一」，均存在不同程度的認知偏差。長此以往，台灣民眾便限於「信息繭房」，甚至「認知繭房」。從「茶葉蛋吃不起」到「高鐵沒靠背」，這些言論反映了不少台灣民眾對大陸存在「認知黑洞」。

台灣知名學者、統一聯盟黨主席戚嘉林說：「馬英九到大陸祭祖、參訪，台灣民眾可以透過他的眼睛看大陸，瞭解大陸的進步，用事實打破民進黨當局的欺騙宣傳。」

知己知彼，百戰不殆。睜開眼睛看大陸，才是台灣當下應該做的。馬英九在12天訪陸行程中未安排參觀台資企業，卻看了數家大陸企業，甚至有大陸國有企業比如鐵建重工、洋山港等。這表明他更願意花時間更加深入、全面、立體地瞭解大陸，而不只是去瞭解與台灣有交往的大陸部分。台灣民眾從其行程中觀察大陸，也會更具視野與格局。

消除兩岸認知偏差，對於台灣，是兩岸經濟合作的前提，是台灣謀求更好發展的前提，也是討論「統」與「獨」的前提。真實瞭解大陸，台灣才能有更多主動權。（作者為大陸資深時評員）

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