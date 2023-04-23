近日新北市連續發生兩起槍擊案，讓人在新加坡參訪的新北市長侯友宜飽受綠營攻擊，連行政院長陳建仁都重批說：「對新北市的治安，大家都相當地憂心」，卻被挨轟是用「看好戲」的心態將治安責任甩鍋新北，相較返台就直奔市刑大專案小組關切的侯友宜，陳揆言行失當且失格。

「治安的成敗，內政部長要負責任，而治安的成敗，行政院長也要負責任。」這是前內政部長徐國勇與前警政署長陳家欽為人事權爭論時，徐對治安誰該負責的問題一錘定音的說法。

因為侯友宜可望代表國民黨參選2024總統，現在新北市連續發生槍擊案，綠營見獵心喜，開始狂打新北治安成績單；反觀之前台南學甲發生88槍擊案，情況比新北嚴重，也沒看到閣揆和綠營高規格抨擊，新北被當成政治鬥爭的工具，不僅抹煞了在地警察的努力，也助長黑幫氣焰。

其實此次新北連續槍擊事件，除了粉碎政府肅槍掃黑亮眼的數字遊戲外，開槍的青少年在黑幫慫恿下公然開槍，事後開心地到派出所自首，凸顯教育及法律上的不足，更透露實務上難揪出元凶的漏洞，讓此類犯罪層出不窮。

再者，槍擊案雖發生在新北市，但背後的組織犯罪、槍枝走私、毒品交易等的成因，顯示這類槍擊案同樣會在其他縣市發生。此次新北槍擊案主因就與竹聯幫弘仁會與華山幫為爭奪利益進而發生糾紛有關，而非地方單一的治安事件。陳建仁既然非治安專業，大可不必隨綠營起哄。

犯罪學名言：「今日少年犯，很有可能就是明天的成年犯」，凸顯少年矯治的重要性。近年青少年詐欺、妨害秩序等犯罪數據逐年攀升，這些問題中央政府有重視嗎？治安不好，政府沒有人是局外人。